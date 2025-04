Spagna, morti due alpinisti nei Picos de Europa

MeteoWeb

I media iberici riportano che due alpinisti portoghesi sono morti questa mattina lungo un percorso noto come Espolón de los Franceses, all’interno della catena montuosa dei Picos de Europa, in Cantabria. Il percorso, adatto a specialisti, inizia ad Aliva, nel comune di Camaleño, per raggiungere Peña Vieja. L’incidente è avvenuto a metà mattina. A dare l’allarme sono stati altri alpinisti che si trovavano nella zona e che hanno assistito all’incidente, riferisce Radio Santander. I servizi di emergenza stanno completando le operazioni di soccorso per raggiungere il luogo in cui si trovano i corpi dei due sportivi.

L’ultimo incidente mortale nei Picos de Europa è avvenuto il 12 gennaio, quando un alpinista di 44 anni di Santander ha perso la vita precipitando anche lui dalla Peña Vieja, ricorda El Paìs.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.