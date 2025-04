Spagna, sfida tra oliveti e fotovoltaico sotto il sole dell’Andalusia

MeteoWeb

In Spagna, nel cuore dell’Andalusia, a Lopera, un piccolo villaggio famoso per la produzione di olio d’oliva, si sta consumando una silenziosa battaglia tra tradizione agricola e transizione energetica. Su questi terreni fertili, coltivati da generazioni, incombe la realizzazione di 8 grandi parchi fotovoltaici che potrebbero trasformare radicalmente il paesaggio locale. Con quasi 3mila ore di sole all’anno, la regione è diventata una delle principali aree di interesse per il settore delle energie rinnovabili. Tuttavia, per fare spazio ai pannelli solari, migliaia di ulivi rischiano di essere abbattuti: si parla di cifre che vanno dai 13mila fino a 100mila alberi, secondo diverse stime.

Molti piccoli proprietari si oppongono strenuamente ai progetti, denunciando espropri forzati dei loro terreni a favore di aziende private. Temono di perdere non solo un’importante fonte di reddito, ma anche un patrimonio culturale e familiare. Le autorità regionali, però, difendono le operazioni, sottolineando i benefici economici e ambientali legati alla produzione di energia pulita. Mentre le aziende energetiche promettono vantaggi fiscali per i comuni, gli abitanti di Lopera sono determinati a resistere, difendendo con fermezza la loro terra e il loro stile di vita secolare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.