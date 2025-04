Spazio: domani il lancio della missione cinese Shenzhou-20

MeteoWeb

La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-20 sarà lanciata domani, 24 aprile, alle 17:17 ora locale (le 11:17 in Italia) dal centro spaziale di Jiuquan, nel Nord/Ovest della Cina. L’annuncio è stato dato dall’Agenzia spaziale cinese (CMSA), che ha confermato la partecipazione degli astronauti Chen Dong (comandante della missione), Chen Zhongrui e Wang Jie.

La data del lancio non è casuale: il 24 aprile, infatti, si celebra la Giornata nazionale dello Spazio cinese, istituita nel 2016 per commemorare il lancio del primo satellite cinese, Dongfanghong-1, avvenuto proprio in questa data nel 1970.

Per questa missione sarà utilizzato un razzo Long March-2F, attualmente in fase di preparazione per il rifornimento di propellente. Secondo quanto dichiarato dal portavoce della CMSA, Lin Xiqiang, durante una conferenza stampa, i preparativi stanno procedendo secondo i piani.

Shenzhou-20 rappresenta il 35º volo con equipaggio del programma spaziale cinese ed è la 5ª missione realizzata nell’ambito della costruzione e sviluppo della stazione spaziale Tiangong. L’equipaggio dovrebbe fare ritorno sulla Terra a fine ottobre 2025, atterrando nel sito di Dongfeng, nel nord della Cina.

