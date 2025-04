Spazio: lancio del razzo Soyuz dedicato all’anniversario della vittoria nella II Guerra Mondiale

MeteoWeb

Ieri, dal cosmodromo di Bajkonur, è decollato il razzo vettore Soyuz con a bordo la capsula “Soyuz MS-27“, in un lancio dedicato all’80° anniversario della Vittoria nella II Guerra Mondiale. L’evento – ha riportato l’agenzia spaziale russa Roscosmos – ha catturato l’attenzione di circa 20 milioni di persone in tutta la Russia, da Kaliningrad a Vladivostok, che hanno seguito il lancio in diretta sugli schermi pubblici del sistema MAER. Il decollo celebra non solo una pietra miliare storica, ma anche il continuo progresso della Russia nell’esplorazione spaziale, rafforzando l’orgoglio nazionale e la tradizione di eccellenza aerospaziale del Paese.

