Spazio, lander e satelliti lunari: Intuitive Machines espande la rete lunare con SpaceX

Intuitive Machines, azienda leader nel settore dell’esplorazione spaziale, delle infrastrutture e dei servizi, ha recentemente selezionato il razzo Falcon 9 di SpaceX per il lancio della sua quarta missione di consegna lunare (“IM-4”) dalla Florida. La missione IM-4 dovrebbe includere il lancio di due satelliti di trasmissione dati lunari destinati a supportare il contratto Near Space Network Services (“NSNS”) della NASA.

“I satelliti di consegna e trasmissione dati sulla superficie lunare sono fondamentali per la nostra strategia di commercializzazione della Luna“, ha dichiarato Steve Altemus, CEO di Intuitive Machines. “Oltre al servizio NSNS, i satelliti sono in grado di ospitare carichi utili e sensori scientifici aggiuntivi a servizio dell’industria commerciale e di altri clienti governativi. Prevediamo di dispiegare il primo di cinque satelliti per il trasferimento dati lunari nella nostra terza missione, che introdurrà il nostro servizio a pagamento al minuto. I due satelliti aggiuntivi della nostra quarta missione sono destinati a espandere ulteriormente tale servizio, seguiti da altri due dispiegamenti per completare la costellazione e supportare pienamente le operazioni lunari commerciali e della NASA”.

La missione IM-4 è attualmente prevista per il 2027 e trasporterà sei carichi utili dell’iniziativa Commercial Lunar Payload Services (“CLPS”) della NASA, tra cui una suite di perforazione guidata dall’Agenzia Spaziale Europea progettata per la ricerca di acqua al Polo Sud lunare.

La NASA ha assegnato a Intuitive Machines diversi ordini di lavoro nell’ambito del contratto NSNS dell’agenzia per i servizi di comunicazione e navigazione. Gli appalti prevedono che Intuitive Machines fornisca servizi Direct-to-Earth (“DTE”) e una costellazione per il ritrasferimento dati lunari a supporto della campagna Artemis della NASA.

