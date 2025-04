Spazio, Malerba: “entro il 2030 il ritorno sulla Luna, stavolta per restare”

MeteoWeb

”Gli anni Venti devono essere gli anni del ritorno sulla Luna, stavolta per restare. Entro la fine di questa decade, gli astronauti torneranno a passeggiare e a lavorare sul suolo lunare“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Franco Malerba, il primo astronauta italiano. “Le infrastrutture, le tecnologie e le competenze oggi a nostra disposizione rendono fattibile il ritorno alla Luna per restare“, per ampliare le nostre conoscenze scientifiche ma anche “per allargare i confini della nostra conoscenza e scoprire sempre di più chi siamo in questo grande cosmo in cui, tutto sommato, il nostro ruolo è piccolo ma la nostra mente spazia senza limiti“. Quindi, per Malerba entro il 2030 dovremmo non solo vedere l’allunaggio di nuovi equipaggi, ma ci sarà anche il Gateway lunare (la stazione spaziale cislunare) “in fase avanzata di realizzazione. Le cose non si fanno d’un sol colpo, si sta già realizzando tutta un’impalcatura, ma il mondo si accorgerà che siamo tornati sulla Luna quando ci vedranno due persone che ci salutano dal nostro satellite. E questo deve succedere entro il 2030“.

