Spazio, Presidente FBK: “necessario regolamentare e promuovere un’industria europea competitiva e autonoma”

Giovedì 10 aprile, presso gli Horti Sallustiani a Roma, si è tenuto “Facciamo Spazio! L’orbita del domani”: un confronto fra rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e professionisti del diritto organizzato da Ghia Studio Legale Associato, con il patrocinio e la partecipazione di Fondazione Bruno Kessler. In apertura, un messaggio di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, ha sottolineato come la space economy possa rappresentare il futuro del made in Italy, grazie anche a un recente stanziamento di 7,2 miliardi di euro, che darà ulteriore impulso al sistema.

Si è poi entrati nel vivo dell’evoluzione normativa a livello nazionale, europeo e internazionale in vista dell’imminente approvazione del DdL Spazio: un’analisi dal punto di vista giuridico, in cui sono stati affrontati temi di rilievo a partire dalla responsabilità, per arrivare alla necessità di una regolamentazione sulla base dei principi di resilienza, sostenibilità e sicurezza.

Lo stato dell’arte di impresa, ricerca e sviluppo è stato poi al centro di una tavola rotonda, in cui è emerso quanto l’attività nello spazio abbia beneficiato il settore agricolo e quanto sia rilevante il ruolo delle Pmi e delle start up, grazie anche al contributo fondamentale giocato da alcune tipologie di satelliti di minori dimensioni e più sostenibili sotto l’aspetto dell’impatto economico.

Ferruccio Resta, presidente Fondazione Bruno Kessler (FBK), ha commentato: “Parlare di spazio oggi significa parlare di tecnologia e innovazione. Ma soprattutto, comporta il dialogo tra mondi diversi come scienza e diritto, imprese e istituzioni. Lo spazio non è più solo esplorazione: è una leva strategica per la ricerca, le telecomunicazioni, l’estrazione di nuovi materiali e l’osservazione della Terra. Si tratta di una trasformazione profonda, che impone nuove riflessioni. Da un lato, la necessità di avviare a livello internazionale un confronto serio sulla normativa; dall’altro, l’urgenza per l’Europa di promuovere un’industria dello spazio competitiva, autonoma, capace di coniugare ricerca, manifattura avanzata e sovranità tecnologica. È in questa direzione che si muove il contributo della Fondazione Bruno Kessler, una fondazione di ricerca applicata che unisce rigore scientifico e impatto concreto, con applicazioni in settori ad alto contenuto tecnologico”.

L’Avv. Enrica Maria Ghia, promotrice dell’iniziativa, ha dichiarato: “Il settore spaziale sta vivendo una rapida evoluzione e diventa sempre più urgente definire regole chiare e condivise per garantire la sicurezza e la sostenibilità del mercato delle attività spaziali. La generazione di un ecosistema normativo chiaro produce sviluppo e attrae investimenti privati nazionali ed esteri. L’ampia partecipazione a questo incontro dimostra quanto sia vivace il comparto nel nostro Paese e quanto utile il confronto fra i diversi operatori che, a vario titolo, sono coinvolti”.

L’incontro si è concluso con l’auspicio che questo settore, già solido e con una presenza trasversale delle imprese italiane lungo tutta la catena del valore, possa crescere in modo organico beneficiando anche di un quadro normativo all’avanguardia e investendo sulla formazione e sulla cura dei talenti.

Hanno contribuito al dibattito Lucio Ghia – Partner di Ghia Studio Legale Associato, Daniele Rossi – Dirigente Spazio e Difesa MIMIT, Ferruccio Resta – Presidente Fondazione Bruno Kessler, Elda Turco Bulgherini – Vice Presidente ASI, Massimo Claudio Comparini – Managing Director Leonardo Space Division, Sergio Marchisio – Professore La Sapienza, Enrica Maria Ghia – Partner Ghia Studio Legale Associato, Michele Benvenuti – Capo Ufficio Legale OHB Italia S.p.A., Luisa Ruggiero – General Counsel e Compliance Officer Thales Alenia Space Italia S.p.A., Vittorio Colella Albino – Head of Legal & Corporate Affairs Telespazio S.p.A., Colonnello Walter Villadei, Andrea Simoni – Segretario Generale Fondazione Bruno Kessler, Stefano Stefanile – Direttore Relazioni Istituzionali Avio S.p.A., Ettore Prandini – Presidente Nazionale Coldiretti, Annamaria Nassisi – Observation and Navigation di Thales Alenia Space Italia S.p.A, Paolo Gaudenzi – Consigliere per la cooperazione scientifica del Consolato Generale di Boston, Ersilia Vaudo Scarpetta – Esa Special Advisor Future Talents e Sara Garino – Capo Ufficio Legislativo Presidenza della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo.

