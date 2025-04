Spazio, Putin: “vogliamo esplorare la Luna e Marte”. E sugli USA…

MeteoWeb

La Russia punta a espandere il suo settore aerospaziale e vuole esplorare la Luna e Marte. Lo ha detto il Presidente Vladimir Putin, in un incontro con gli studenti dell’Università Tecnica Statale Bauman di Mosca. “Anche noi abbiamo piani per esplorare lo spazio profondo, sia la Luna sia Marte“, ha detto. Le spedizioni su Marte sono un progetto ambizioso e anche complesso da portare a termine. Ma non è detto che non ci si riesca, ha sottolineato portando ad esempio il patron di SpaceX, Elon Musk. Ci sono persone come Musk “mosse da una certa idea e anche se sembra incredibile, spesso queste idee diventano realtà dopo un po’“, ha detto Putin.

Putin: “la collaborazione con gli USA continua”

Il Presidente, riferisce l’Itar Tass, ha anche assicurato che la Russia ha solidi partner con cui lavorare. A cominciare dagli Stati Uniti. “Continuiamo la collaborazione con gli Stati Uniti nello spazio, qualunque cosa accada: tutto continua. Gli europei hanno deciso di sospenderla, ma questa è una loro scelta“, ha detto Putin. “Nonostante i nostri partner europei abbiano smesso di collaborare con noi, l’hanno praticamente ridotta a zero, tuttavia le apparecchiature russe continuano a funzionare nelle loro stazioni e strutture. Quello che abbiamo fatto, o che abbiamo fatto insieme, funziona ancora, quindi è importante anche per loro. Hanno ridotto la cooperazione, ma i dispositivi non sono stati ritirati, funzionano“, ha continuato.

Ma ci sono anche i Paesi Brics, come la Cina. “Abbiamo grandi progetti con la Repubblica Popolare Cinese, interessanti, ambiziosi e di qualità. In generale, con i paesi BRICS nel loro complesso: con l’India, con il Sudafrica, con il Brasile. Questa cooperazione non si ferma e non può fermarsi“, ha concluso.

