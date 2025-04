Spazio: riuscito il lancio del 3° satellite della costellazione sudcoreana “425 Project”

MeteoWeb

Il terzo satellite della costellazione sudcoreana “425 Project” è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX da Vandenberg, in California. Thales Alenia Space contribuisce a questo programma in cooperazione con Korean Aerospace Industries (KAI) e Hanwa Systems Corporation (HSC), per l’Agenzia coreana per la difesa e lo sviluppo (ADD) come prime developer. Il contributo di Thales Alenia Space si estende alla fornitura del Radar ad Apertura Sintetica (SAR) che utilizza un’innovativa antenna, comprendente di un grande un riflettore con 24 petali che si dispiegano in orbita e una antenna attiva. Un ulteriore contributo significativo dell’azienda riguarda il sistema di acquisizione, stoccaggio e ritrasmissione dei dati verso il segmento di terra.

L’ alta agilità del “satellite danzante” è garantita dal sistema innovativo di Controllo dell’Assetto e dell’Orbita, fornito anch’esso da Thales Alenia Space. Queste tecnologie avanzate consentono capacità di osservazione e sorveglianza ad alte prestazioni, fondamentali per il successo del programma.

“Sono lieto del lancio riuscito di questo terzo satellite della costellazione coreana “425 Project”, a conferma della consolidata esperienza di Thales Alenia Space nella progettazione, nello sviluppo e nella realizzazione di satelliti di osservazione della Terra”, ha affermato Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. “Restiamo certamente focalizzati sulle tappe importanti del programma previste per i prossimi mesi, pensando già al lancio del quarto satellite dimostrando il costante impegno per l’eccellenza e la volontà di sfruttare l’illimitato potenziale che ci aspetta”.

La partecipazione di Thales Alenia Space al “425 Project” consolida la sua fruttuosa collaborazione con la Corea del Sud in ambito spaziale, già avviata nell’ambito del progetto di osservazione KOMPSAT-5, della famiglia di satelliti di telecomunicazioni Koreasat, GEO-KOMPSAT-2, e del sistema di navigazione satellitare KASS, entrato in servizio di recente dopo la certificazione da parte delle autorità nazionali.

