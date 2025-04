Spazio, Trump-Meloni: “orgogliosi della collaborazione anche per le future missioni su Marte”

MeteoWeb

“Gli Stati Uniti e l’Italia riconoscono la necessità di proteggere le infrastrutture e le tecnologie critiche e sensibili dei nostri Paesi, motivo per cui ci impegniamo a utilizzare solo fornitori affidabili in queste reti. Non esiste fiducia più grande della nostra alleanza strategica, motivo per cui non può esserci alcuna discriminazione tra fornitori statunitensi e italiani. Siamo orgogliosi di collaborare nel campo della tecnologia spaziale, anche attraverso due missioni su Marte nel 2026 e nel 2028 e l’esplorazione della superficie lunare nelle future missioni Artemis”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader di Italia e Stati Uniti diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro di ieri tra Giorgia Meloni e Donald Trump.

“Con la transizione e l’innovazione nelle tecnologie del futuro, come il 6G, l’IA, l’informatica quantistica e le biotecnologie – aggiungono i due leader – ci impegniamo anche a esplorare le opportunità di partnership rafforzate in questi settori critici che proteggono i nostri dati dagli avversari che vorrebbero sfruttarli”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.