Spettacolare funnel cloud in Sicilia: differenze con un tornado e rischi reali

Il pomeriggio di ieri ha visto l’entroterra siciliano, in particolare le province di Agrigento, alle prese con una vivace attività temporalesca. Tra le tante immagini che hanno attirato l’attenzione di meteorologi e appassionati, spicca quella di una funnel cloud, una nube a imbuto ben visibile tra Comitini e Grotte. Ma cosa differenzia questa spettacolare formazione atmosferica da un tornado vero e proprio? E perché, in molti casi, la funnel cloud non raggiunge mai il suolo?

Funnel Cloud: il tornado che non c’è (ancora)

Una funnel cloud è una formazione nuvolosa a forma di imbuto che si origina alla base di una nube temporalesca, solitamente un cumulonembo. Visivamente simile a un tornado, è caratterizzata da una colonna d’aria che ruota rapidamente ma che, fondamentale da sottolineare, non tocca il suolo. In termini scientifici, si tratta di una fase embrionale del tornado: un vortice che ha iniziato a svilupparsi ma che, per una serie di ragioni fisiche e meteorologiche, non si è ancora esteso fino alla superficie terrestre.

Finché la funnel cloud rimane sospesa nell’atmosfera, non provoca danni: non trascina detriti, non interagisce con strutture al suolo e non viene classificata come tornado.

Tornado: quando la rotazione tocca terra

La trasformazione da funnel cloud a tornado avviene nel momento in cui il vortice d’aria rotante raggiunge effettivamente il terreno. A questo punto, il fenomeno assume una nuova dimensione, sia fisica che potenzialmente distruttiva. L’interazione con il suolo permette al tornado di sollevare detriti, polvere e oggetti, spesso provocando danni ingenti a persone, edifici e vegetazione.

L’elemento che sancisce il passaggio da una nube a imbuto a un tornado è quindi osservabile: la presenza di materiale sollevato dal suolo è l’indicatore chiave.

Perché una funnel cloud non tocca terra?

La mancata evoluzione di una funnel cloud in tornado dipende da una combinazione di fattori atmosferici e locali:

Energia atmosferica insufficiente : Spesso la funnel cloud non trova le condizioni termodinamiche adeguate per svilupparsi verticalmente fino a terra. Se il contrasto tra aria calda e fredda è modesto o l’instabilità è limitata, il vortice rimane confinato all’interno della nube.

: Spesso la funnel cloud non trova le condizioni termodinamiche adeguate per svilupparsi verticalmente fino a terra. Se il contrasto tra aria calda e fredda è modesto o l’instabilità è limitata, il vortice rimane confinato all’interno della nube. Struttura della tempesta : Alcune nubi temporalesche non possiedono una struttura tale da favorire la discesa del vortice. Il layout interno della cella convettiva può impedire lo sviluppo completo del fenomeno.

: Alcune nubi temporalesche non possiedono una struttura tale da favorire la discesa del vortice. Il layout interno della cella convettiva può impedire lo sviluppo completo del fenomeno. Condizioni del vento : Anche la direzione e la velocità del vento giocano un ruolo cruciale. Per la formazione di un tornado serve un particolare profilo del vento (wind shear) che non sempre è presente.

: Anche la direzione e la velocità del vento giocano un ruolo cruciale. Per la formazione di un tornado serve un particolare profilo del vento (wind shear) che non sempre è presente. Dissipazione precoce: In molti casi, la funnel cloud si dissolve spontaneamente prima di raggiungere il suolo. Può accadere per un cambiamento improvviso delle condizioni meteorologiche o per l’ingresso di aria più stabile nella zona.

Bellezza e minaccia in equilibrio

La funnel cloud osservata tra Comitini e Grotte è un chiaro esempio di come la natura possa offrire spettacoli mozzafiato, senza necessariamente provocare danni. Tuttavia, la presenza di queste formazioni richiede attenzione e monitoraggio, poiché in determinate condizioni possono rapidamente evolvere in tornado.

Comprendere la dinamica tra funnel cloud e tornado non è solo una curiosità meteorologica: è un tassello importante nella gestione del rischio climatico e nella costruzione di una cultura della prevenzione, tanto più urgente in un contesto di crescente instabilità atmosferica.

