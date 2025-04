Squillace, piccolo cane domestico precipita in una scarpata: salvato dai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta, nelle prime ore di questa mattina, nel comune di Squillace (CZ) per salvataggio animale. Il malcapitato, un cane di piccola taglia, era scivolato in una scarpata impervia. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a calarsi lungo la scarpata con procedure ed attrezzature Speleo Alpino Fluviali in dotazione e raggiunto il cane, constatato il buono stato di salute, si procedeva al recupero.

Il piccolo animale veniva riconsegnato alla legittima proprietaria.

