Stallo nel petrolio venezuelano: navi ferme dopo lo stop alle esportazioni

Almeno due navi cariche di petrolio venezuelano noleggiate da Chevron si trovano bloccate in acque venezuelane a causa della revoca delle autorizzazioni all’esportazione da parte della compagnia petrolifera statale PDVSA, dopo l’imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti sugli acquirenti dei Paesi OPEC. Lo hanno riferito due fonti. Chevron è in attesa delle pratiche doganali per riportare i carichi nei porti, dopo che ieri la PDVSA ha revocato le autorizzazioni di partenza a due delle navi noleggiate da Chevron che avevano terminato il carico. Secondo quanto riferito dalle fonti, la PDVSA ha inoltre sospeso il permesso di carico ad una terza petroliera. In base ad una licenza individuale per operare nel Venezuela, sanzionato dagli Stati Uniti, a marzo Chevron è stata autorizzata dal Dipartimento del Tesoro USA a spedire carichi di greggio venezuelano negli Stati Uniti fino alla fine di maggio, prima di sospendere le operazioni e le esportazioni, ma gli ordini della PDVSA potrebbero abbreviare la scadenza.

Secondo i dati LSEG e le informazioni delle fonti, ad oggi le navi noleggiate da Chevron – la Dubai attrazione e la Carina Voyager – sono in acque venezuelane in attesa delle pratiche per la restituzione dei carichi. I erano stati dichiarati come esportazioni alle autorità doganali venezuelane, quindi Chevron ora deve ottenere l’autorizzazione per la loro restituzione. La Carina Voyager era diretta alla raffineria di Pascagoula di Chevron nel Mississippi, mentre la Dubai Actress avrebbe dovuto trasferire il suo carico su una nave noleggiata da Valero Energy al largo di Aruba. Una terza nave, la Pegasus Star, ha avuto una finestra di carico sospesa questa settimana. Chevron, PDVSA e Valero non hanno rilasciato dichiarazioni.

