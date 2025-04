Stasera una congiunzione speciale, l’incontro Luna-Pleiadi

MeteoWeb

Questa sera il cielo offrirà uno spettacolo affascinante per gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia alzare gli occhi al cielo. Poco dopo il tramonto, in direzione Ovest-Nord/Ovest, sarà possibile osservare una congiunzione tra la falce crescente della Luna e l’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. Il nostro satellite naturale si troverà sospeso tra la brillante stella arancione Aldebaran e l’ammasso delle “Sette Sorelle”, offrendo un’immagine suggestiva.

Questo tipo di congiunzione non è solo un’occasione estetica, ma anche un’opportunità per riflettere su 2 protagonisti importanti del cielo notturno. La Luna, in fase crescente, è visibile come una sottile falce illuminata sulla parte occidentale. È l’unico satellite naturale della Terra e il corpo celeste a noi più vicino, con una distanza media di circa 384mila km. Le sue fasi influenzano da millenni le attività umane, dai calendari alle maree.

Le Pleiadi, invece, sono un giovane ammasso aperto di stelle situato a circa 440 anni luce da noi. Visibili anche a occhio nudo, devono il loro nome mitologico alle sette figlie di Atlante e Pleione. In realtà, l’ammasso comprende centinaia di stelle, molte delle quali giovani e calde, avvolte da una sottile nebulosità blu visibile con telescopi o in foto a lunga esposizione.

