Stati Uniti, il Dipartimento dell’energia assegna il primo round di HALEU a cinque sviluppatori nucleari

Il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato oggi l’assegnazione condizionata di materiale HALEU (uranio a basso arricchimento ad alta concentrazione) a cinque sviluppatori nucleari americani per soddisfare le esigenze di carburante a breve termine. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la commercializzazione delle tecnologie nucleari avanzate e mira a rafforzare l’utilizzo dell’energia nucleare come fonte sicura, accessibile e affidabile per il popolo americano.

“L’Amministrazione Trump sta liberando tutte le fonti di energia americane – sicure, affidabili e a basso costo – e ciò include l’accelerazione del dispiegamento dei reattori nucleari avanzati”, ha dichiarato il Segretario all’Energia Chris Wright. “L’allocazione di questo materiale HALEU consentirà agli sviluppatori statunitensi di costruire reattori con materiali provenienti da filiere sicure, segnando un importante progresso nel programma del Presidente Trump per rivitalizzare il settore nucleare americano”.

Molti reattori avanzati richiederanno HALEU per ottenere design più compatti, cicli operativi più lunghi ed efficienze superiori rispetto alle tecnologie attualmente in uso. Tuttavia, al momento, non esistono fornitori nazionali in grado di produrre questo tipo di combustibile.

Per colmare questa lacuna, il DOE ha istituito un processo di assegnazione del materiale HALEU rivolto agli sviluppatori nucleari interessati, utilizzando scorte provenienti da fonti del DOE, inclusa la National Nuclear Security Administration (NNSA). In totale, sono state presentate richieste da parte di 15 aziende, ma in questa prima fase sono state selezionate cinque società.

Le cinque aziende che hanno ricevuto l’impegno condizionato sono:

TRISO-X, LLC

Kairos Power, LLC

Radiant Industries, Inc.

Westinghouse Electric Company, LLC

TerraPower, LLC

Il materiale assegnato supporterà le attività dei vincitori del programma Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP) – Pathway 1, le aziende coinvolte nei test presso il sito sperimentale DOME, e alcuni destinatari delle sovvenzioni per la riduzione del rischio, confermando l’impegno del DOE nelle collaborazioni con l’industria.

Il prossimo passo sarà l’avvio del processo contrattuale per la consegna del materiale, con le prime forniture che potrebbero partire già in autunno. L’assegnazione del materiale HALEU rientra nel HALEU Availability Program, istituito nel 2020 con l’obiettivo di garantire una fornitura nazionale per la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e l’uso commerciale del combustibile nucleare avanzato.

