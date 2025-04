Gli Stati Uniti chiedono a Putin di riconoscere il diritto dell’Ucraina alla difesa militare

MeteoWeb

In un momento cruciale delle trattative per la pace tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di esigere che Mosca riconosca il diritto dell’Ucraina a mantenere un proprio esercito e un’industria della difesa. Questa richiesta rappresenta un punto fermo per Washington, che rifiuta la proposta russa di una “smilitarizzazione” dell’Ucraina come parte di un eventuale accordo di pace.​ Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’amministrazione Trump considera il mantenimento delle capacità militari ucraine essenziale per la sovranità e la sicurezza del paese. Gli Stati Uniti intendono quindi insistere su questo punto durante i negoziati con la Russia, sottolineando che l’Ucraina deve avere il diritto di difendersi e di sviluppare autonomamente le proprie forze armate.​

Questa posizione si inserisce in un contesto più ampio di pressioni esercitate su Kyiv per accettare un accordo di pace che includerebbe concessioni significative alla Russia, come il riconoscimento dell’annessione della Crimea e la rinuncia all’adesione alla NATO. Tuttavia, l’Ucraina ha finora respinto tali condizioni, insistendo sulla necessità di preservare la propria integrità territoriale e la libertà di scelta in materia di alleanze militari.​

La richiesta statunitense di riconoscere il diritto dell’Ucraina a mantenere un proprio esercito rappresenta quindi un elemento chiave nelle complesse e delicate trattative in corso, evidenziando le divergenze tra le parti coinvolte e la difficoltà di raggiungere un accordo che soddisfi tutte le esigenze di sicurezza e sovranità nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.