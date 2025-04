Una stazione meteo sulla sommità della collina di Superga, area mai monitorata prima | FOTO

MeteoWeb

Nella mattinata di sabato 12 aprile 2025, nell’ambito dell’annuale assemblea soci della Società Meteorologica Italiana – NIMBUS, svoltasi presso la sala conferenze della Basilica di Superga, è stata inaugurata una nuova stazione meteorologica ubicata ai 672 metri della sommità collinare di Superga, progetto nato in stretta collaborazione tra il SERMIG (Servizio Missionario Giovani) e la Società Meteorologica Italiana. Un importantissimo sito di rilevamento meteorologico per il territorio collinare di Torino, peraltro proprio in un‘area mai monitorata in passato da strumentazioni meteo e con caratteristiche microclimatiche piuttosto interessanti.

La mattinata ha visto anche una serie di conferenze da parte del Prof. Claudio Cassardo – Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino, di Daniele Cat Berro – climatologo SMI e di Gianni Mortara – CRN IRPI e Comitato Glaciologico Italiano.

