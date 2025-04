Stazione Spaziale: 3 astronauti rientrati sulla Terra, atterraggio in Kazakistan | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, 20 aprile, Don Pettit, l’astronauta NASA più anziano ancora in attività, è rientrato sulla Terra dallo Spazio proprio nel giorno del suo 70° compleanno. Pettit è atterrato in Kazakistan insieme ai cosmonauti russi Aleksey Ovchinin e Ivan Vagner a bordo della navetta Soyuz MS-26, dopo 7 mesi trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Durante questa missione, Pettit ha contribuito a numerosi esperimenti scientifici e ha guidato il ritorno di altre missioni spaziali, come il lancio e l’arrivo della navetta Dragon di SpaceX.

Il rientro è stato un processo tecnico complesso: la navetta ha iniziato la discesa dopo essersi staccata dalla ISS, eseguendo una manovra di decelerazione per poi separarsi dal modulo di propulsione, con la capsula di discesa che ha riportato gli astronauti sulla Terra. All’arrivo, i 3 membri dell’equipaggio sono stati assistiti da personale medico e forze di recupero russe, prima di essere trasportati in elicottero verso la città di Karaganda.

