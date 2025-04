Stazione Spaziale: aperto il portellone, 3 nuovi astronauti sulla ISS

Una nuova fase di ricerca e collaborazione è iniziata oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Intorno alle 13:30 ora italiana, il portellone del laboratorio orbitante si è aperto per accogliere 3 nuovi membri dell’equipaggio, giunti a bordo di una capsula russa Soyuz lanciata dal celebre cosmodromo di Bajkonur. Il lancio, avvenuto alle 10:47 ora locale (le 07:47 in Italia), ha segnato l’inizio del viaggio per l’astronauta americano Jonny Kim e i cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky. Dopo circa 3 ore e mezza di volo nello Spazio, la navetta Soyuz si è agganciata con successo alla ISS intorno alle 11 ora italiana. L’atteso momento dell’apertura del portellone ha permesso ai nuovi arrivati di fare il loro ingresso nella Stazione, dove sono stati accolti dagli astronauti già presenti.

Per Jonny Kim e Alexey Zubritsky si tratta della prima esperienza nello Spazio. La storia di Kim è particolarmente interessante: prima di intraprendere la carriera di astronauta, ha servito come medico e Navy SEAL. Sergey Ryzhikov, invece, è un veterano con alle spalle 2 missioni di lunga durata sulla ISS, tra il 2016 e il 2021.

Il trio rimarrà a bordo della Stazione orbitante per circa 8 mesi, partecipando alle Expedition 72 e 73. Durante la permanenza, gi astronauti saranno impegnati in una vasta gamma di esperimenti scientifici, operazioni di manutenzione e attività collaborative con colleghi provenienti da diverse nazioni.