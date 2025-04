Stazione Spaziale, rinnovata intesa NASA-Roscosmos fino al 2027

MeteoWeb

Nonostante le crescenti tensioni internazionali, la collaborazione spaziale tra Stati Uniti e Russia prosegue. La NASA e l’agenzia spaziale russa Roscosmos hanno annunciato l’estensione fino al 2027 del loro accordo per lo scambio di voli verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), garantendo così la presenza continua di almeno un astronauta americano e un cosmonauta russo a bordo del laboratorio orbitante.

L’intesa, frutto di mesi di negoziati, rappresenta un importante segnale di stabilità e di fiducia nella cooperazione scientifica, anche in un contesto geopolitico complesso. Il nuovo accordo prevede la rotazione congiunta di equipaggi sulle rispettive navette: Soyuz e Crew Dragon. Questa scelta strategica non solo permette di mantenere operativa la ISS in ogni scenario, ma rafforza anche la resilienza delle missioni spaziali internazionali.

Il rinnovo del partenariato non era scontato. L’annuncio, lo scorso autunno, degli equipaggi delle missioni Soyuz MS-28 e MS-29 composti esclusivamente da cosmonauti russi, aveva sollevato dubbi sul futuro della collaborazione. Tuttavia, la recente designazione dell’astronauta statunitense Chris Williams per la missione Soyuz MS-28 ha confermato la volontà di entrambe le agenzie di mantenere aperto il canale di cooperazione.

Tra le novità dell’accordo figura anche una modifica significativa alla cadenza delle missioni Soyuz: la durata di permanenza degli equipaggi verrà estesa dagli attuali 6 mesi a 8 mesi. Di conseguenza, Roscosmos effettuerà 3 missioni ogni 2 anni, invece delle consuete 4. Questa nuova pianificazione consentirà una gestione più efficiente delle risorse e dei programmi di volo.

