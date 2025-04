Stazione Spaziale: USA e Russia lavorano a un piano per la deorbitazione

MeteoWeb

La NASA e Roscosmos stanno preparando un piano completo per la dismissione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS): è quanto ha riferito Ken Bowersox, vice amministratore dei programmi spaziali della NASA. “Stiamo lavorando insieme per creare un piano dettagliato per completare l’operatività della Stazione. Sono possibili diversi scenari: potrebbe avvenire più tardi, ma c’è anche la possibilità di un completamento anticipato in caso di circostanze impreviste. Stiamo risolvendo questi problemi insieme ai nostri colleghi russi e a tutti i partecipanti al partenariato internazionale“, ha spiegato Bowersox.

Oltre a Russia e Stati Uniti, al progetto ISS partecipano anche Canada, Giappone e Paesi europei come Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Francia, Svezia e Svizzera.

“Al momento, gli Stati Uniti prevedono il finanziamento fino al 2030 e la Russia fino al 2028; questa strategia è stata mantenuta dallo scorso anno“, ha aggiunto Ken Bowersox.

La ISS è in orbita dal novembre 1998, quando è stato lanciato il primo modulo Zarya. La stazione è stata completata nel 2011. Ogni giorno compie circa 16 orbite attorno alla Terra e la sua orbita viene corretta utilizzando i motori del cargo russo Progress. La massa totale della stazione è di circa 435 tonnellate e lo spazio abitabile è di circa 935 metri cubi, ovvero paragonabile al volume interno di un Boeing 747.

