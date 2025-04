Una “stella” luminosa a Est ruba la scena: spettacolo cosmico il 24 aprile

MeteoWeb

Il 24 aprile, prima dell’alba, uno spettacolo celeste mozzafiato sarà visibile ad Est: una luce intensa, che molti potrebbero scambiare per una stella molto luminosa, dominerà l’orizzonte. In realtà, quella “stella” è il pianeta Venere, che raggiungerà il suo momento di massima luminosità come “Stella del Mattino”. Sarà il punto più brillante visibile dalla Terra fino a settembre 2026.

Venere, la luminosa “Stella del Mattino” protagonista del cielo ad Est

Conosciuto poeticamente come “Stella del Mattino”, il pianeta Venere ha guadagnato questo soprannome per la sua apparizione all’alba, quando sorge a Est e brilla intensamente prima del sorgere del Sole. Dal 22 marzo, infatti, il pianeta ha iniziato a mostrarsi nel cielo mattutino, dopo essere stato nascosto dalla luce solare durante la sua congiunzione inferiore, cioè il momento in cui passa tra la Terra e il Sole.

Il 24 aprile la luminosa “Stella della Mattino” incontrastata

All’alba di giovedì 24 aprile, poco più di un’ora prima del sorgere del Sole, Venere raggiungerà una magnitudine apparente di -4.4, il che lo renderà l’oggetto più luminoso del cielo dopo la Luna. Questo sarà il momento più brillante per il pianeta da qui fino al 22 settembre 2026.

Questa luminosità è dovuta al fatto che Venere si trova molto vicino alla Terra lungo la sua orbita interna attorno al Sole. Mentre il nostro pianeta impiega 365 giorni per completare un’orbita, Venere ne impiega solo 225, il che significa che periodicamente ci “sorpassa” e, da prospettiva terrestre, appare sempre più grande e brillante.

Un pianeta a forma di falce

Nonostante la sua intensa luminosità, al telescopio Venere apparirà come una sottile falce illuminata solo al 23%. Questo fenomeno è simile a quello che vediamo con la Luna: anche i pianeti interni come Venere e Mercurio mostrano fasi, diventando falci sottili man mano che si avvicinano al Sole nel cielo.

Se si osserva Venere anche un mese dopo, il 24 maggio, apparirà meno luminoso (magnitudine -4.2) ma più illuminato, al 45%.

Il cielo sorride: un curioso allineamento celeste

Lo spettacolo non finisce il 24 aprile. Il 25 aprile, chi alzerà gli occhi verso Est potrà notare una sottile falce di Luna, illuminata solo all’8%, proprio sotto Venere. E non solo: Saturno sarà visibile poco più sotto, e insieme i 3 corpi celesti formeranno un curioso “faccino sorridente” nel cielo.

Un’occasione da non perdere

Per gli appassionati di astronomia — o anche solo per chi ama ammirare le meraviglie del cielo — è un appuntamento imperdibile. Basta svegliarsi presto e sperare in un cielo sereno. Non serve un telescopio per godere dello spettacolo, ma chi ne possiede uno potrà apprezzare la falce di Venere in tutto il suo splendore.

Se perderete lo spettacolo del 24 aprile, niente paura: Venere continuerà a brillare intensamente per tutto il mese. Quel mattino, però, è il culmine di un momento magico nel nostro cielo.

