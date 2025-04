Stellantis sospende parte della produzione in Canada e Messico: la reazione ai dazi

MeteoWeb

“Stellantis continua a valutare gli effetti delle tariffe statunitensi recentemente annunciate sui veicoli importati e continuerà a collaborare con l’amministrazione statunitense su questi cambiamenti di politica“. Così in una nota il gruppo in cui si sottolinea che “le azioni immediate che dobbiamo intraprendere includono la sospensione temporanea della produzione in alcuni dei nostri stabilimenti di assemblaggio canadesi e messicani, che avrà un impatto su diversi dei nostri impianti di propulsione e stampaggio statunitensi che supportano tali operazioni”.

Secondo il Canale televisivo CNBC, la holding automobilistica Stellantis (Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall) sospenderà le operazioni in alcuni stabilimenti in Canada e Messico a causa dei dazi statunitensi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.