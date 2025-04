La storica missione polare Fram2 pronta al rientro: oggi splashdown nel Pacifico

Dopo quasi 4 giorni trascorsi in un’inedita orbita polare, la capsula Crew Dragon e l’equipaggio Fram2 sono pronti a fare ritorno sulla Terra. Lo splashdown, previsto per le 18:19 ora italiana, avverrà al largo delle coste della California, segnando il primo ammaraggio di una missione spaziale umana Crew Dragon nell’Oceano Pacifico e un ritorno delle operazioni di recupero sulla costa occidentale. Il lancio del Falcon 9 con a bordo Fram2 era avvenuto lunedì 31 marzo alle 03:46 ora italiana dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Questa missione pionieristica ha avuto come obiettivo primario l’esplorazione delle regioni polari terrestri da un’orbita spaziale, aprendo nuove prospettive per la comprensione del nostro pianeta e per le future missioni di lunga durata.

Fram2, ricerca all’avanguardia in microgravità

Durante la permanenza nello Spazio, l’equipaggio Fram2 ha portato avanti un ambizioso programma scientifico composto da ben 22 ricerche. Questi esperimenti sono stati progettati per ampliare le conoscenze sulle capacità umane in vista di esplorazioni spaziali prolungate e per approfondire la comprensione della salute umana in ambiente extra-atmosferico.

Tra i risultati più significativi ottenuti a bordo, spiccano la prima radiografia eseguita nello Spazio, studi sull’esercizio fisico mirati al mantenimento della massa muscolare e scheletrica in assenza di gravità, e la coltivazione di funghi in microgravità. Questi esperimenti forniranno dati cruciali per sviluppare contromisure efficaci contro gli effetti fisiologici del volo spaziale di lunga durata.

Un aspetto particolarmente interessante della missione Fram2 riguarda le operazioni post-rientro. L’equipaggio prevede di uscire dalla capsula Crew Dragon senza assistenza medica e operativa aggiuntiva. Ciò permetterà ai ricercatori di valutare con precisione la capacità degli astronauti di svolgere compiti funzionali in autonomia dopo periodi brevi e prolungati nello Spazio. I risultati di questa valutazione saranno fondamentali per pianificare le operazioni delle future missioni spaziali, inclusi gli sbarchi su altri corpi celesti.

Un equipaggio inedito per una missione storica

La missione Fram2 ha segnato il debutto nello Spazio per l’intero equipaggio, composto dal Comandante della Missione Chun Wang, dal Comandante del Veicolo Jannicke Mikkelsen, dal Pilota del Veicolo Rabea Rogge e dallo Specialista di Missione e Ufficiale Medico Eric Philips.

Il rientro odierno rappresenta la conclusione di una fase cruciale di questa missione innovativa. L’analisi dei dati raccolti e delle osservazioni effettuate dall’equipaggio Fram2 nei prossimi mesi fornirà sicuramente importanti contributi alla nostra comprensione del corpo umano nello Spazio e aprirà la strada a future esplorazioni sempre più ambiziose. L’ammaraggio nel Pacifico segna inoltre un nuovo capitolo per le operazioni di recupero delle missioni Crew Dragon.