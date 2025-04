Strage nello stato di Borno: autobus salta su una mina, 8 morti e 21 feriti

MeteoWeb

Otto persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite oggi quando un autobus ha colpito una mina nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, epicentro della violenza jihadista. Lo ha dichiarato il governatore dello stato. I jihadisti di Boko Haram sono sospettati di aver piazzato la mina sull’autostrada lunga 100 chilometri che collega la capitale dello stato Maiduguri alla città di Damboa, ha precisato il governatore Babagana Umara Zulum. L’autostrada Damboa-Maiduguri ha visto una pausa nelle esplosioni di mine contro gli automobilisti nell’ultimo anno, ha affermato Zulum.

Le truppe che combattono e i jihadisti l’hanno chiusa per un mese per motivi di sicurezza. I jihadisti sono stati in grado “di piazzare un ordigno esplosivo improvvisato a causa della mancanza di movimento di veicoli lungo la strada”, ha aggiunto Zulum.

