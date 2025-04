Il primo studio al mondo per valutare l’impatto dei prodotti a rischio modificato sull’occhio

MeteoWeb

Nonostante il fumo di sigaretta crei un’infiammazione significativa all’epitelio corneale, causando rossore e lacrimazione, e rappresentando anche un fattore di rischio per il glaucoma, la cataratta e altre patologie oculari, sono ancora pochi gli studi che investigano appieno gli effetti della sigaretta e dei prodotti a rischio modificato sulla vista. Un innovativo studio pubblicato su Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS) ha valutato gli effetti dei prodotti a tabacco riscaldato sulla salute degli occhi, facendo luce sui potenziali benefici e sui rischi residui rispetto alle sigarette tradizionali. Per lo studio, sono state utilizzate parti di cornea umana e i risultati sono stati successivamente validati in un modello classico di cultura cellulare.

“La particolarità dello studio studio è stata quella di utilizzare una metodica di untargeted proteomics, ovvero una metodologia per individuare tutte le proteine coinvolte nei due differenti meccanismi di tossicità della sigaretta tradizionale e del tabacco riscaldato. In particolare, quest’ultima analisi ha messo in luce il fatto che che la quantità di proteine ossidate dall’esposizione con il prodotto a tabacco riscaldato fosse significativamente più bassa rispetto alla sigaretta tradizionale”, spiega il prof. Giovanni Li Volti, Direttore del CoEHAR di Catania e tra gli autori dello studio.

Ovvero, i prodotti a tabacco riscaldato presentano un profilo di tossicità diverso, non soltanto legato a una riduzione delle sostanze tossiche che contengono, ma evidentemente anche legato a sostanze differenti che esprimono un effetto diverso sia sulle cornee che sulle cellule.

Lo studio

Lo studio fornisce nuove informazioni sulle risposte biologiche scatenate dai prodotti alternativi alla nicotina, contribuendo a orientare le future politiche di salute pubblica e le strategie per la cessazione del fumo. Sebbene i prodotti alternativi possano ridurre alcuni rischi associati al fumo, gli esperti sottolineano la necessità di ulteriori studi a lungo termine per comprendere appieno il loro impatto sulla salute oculare.

Principali risultati:

I prodotti a tabacco riscaldato (HTPs) e le sigarette elettroniche (ENDS) mostrano livelli ridotti di stress ossidativo e di marcatori infiammatori nei tessuti oculari rispetto alle sigarette tradizionali.

Il fumo di sigaretta è più dannoso per la salute oculare, aumentando il rischio di infiammazione e danni ossidativi.

Il fumo è un fattore di rischio confermato per le malattie epiteliali corneali, come dimostrato dai dati di due modelli sperimentali in condizioni clinicamente rilevanti.

