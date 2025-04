Sublimazione della neve: la vera ragione per cui non si scioglie con un accendino

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, in particolare dopo le intense nevicate, sui social network si sono moltiplicati video che mostrano persone avvicinare una fiamma a un cumulo di neve. L’osservazione che spesso segue è: “La neve non si scioglie! Deve essere finta!”. Alcuni arrivano addirittura a sospettare che si tratti di neve artificiale o addizionata a sostanze plastiche. Ma davvero c’è qualcosa di strano in tutto ciò?

In realtà, dietro questo fenomeno apparentemente insolito, c’è una spiegazione scientifica ben nota, chiara e perfettamente coerente con la fisica e la chimica del ghiaccio e della combustione. Comprendere cosa accade aiuta a sfatare miti e alimentare una corretta informazione, soprattutto in un’epoca dove la disinformazione si diffonde velocemente online.

Un fenomeno naturale spiegato dalla fisica: la sublimazione

La neve che non si trasforma in acqua liquida a contatto con una fiamma non è un’anomalia, ma un processo ben conosciuto in fisica: la sublimazione. Questo termine indica il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello gassoso, senza transitare per lo stato liquido. È lo stesso meccanismo, per intenderci, che si verifica con il ghiaccio secco (anidride carbonica solida).

Quando una fiamma, come quella di un accendino, viene avvicinata a una palla di neve, il calore concentrato e localizzato induce le molecole superficiali del ghiaccio a trasformarsi direttamente in vapore acqueo. Questo accade in modo particolare quando l’ambiente è freddo e secco, condizioni che favoriscono il passaggio diretto alla fase gassosa.

La struttura della neve: un materiale poroso e complesso

Un altro elemento fondamentale per capire il comportamento della neve è la sua struttura interna. La neve fresca è formata da cristalli di ghiaccio separati da abbondanti spazi d’aria. Non si tratta, quindi, di un blocco compatto come il ghiaccio puro, ma di una massa leggera e porosa.

Quando si applica calore tramite una fiamma, questo viene rapidamente disperso tra i minuscoli cristalli e l’aria che li separa. Il risultato è che il calore non si concentra in un punto preciso, ma si diffonde, rendendo il processo di fusione inefficace. Se si forma dell’acqua, questa viene immediatamente assorbita all’interno della neve stessa, dove può ricongelarsi a causa della bassa temperatura del nucleo.

Un effetto simile a quello di Leidenfrost

Un altro fenomeno fisico che contribuisce a rallentare la fusione visibile è l’effetto Leidenfrost, che si verifica anche quando si mette dell’acqua su una padella rovente: uno strato di vapore si forma tra la superficie calda e la goccia, isolandola temporaneamente dal calore. Con la neve accade qualcosa di analogo: il primo strato di ghiaccio sublima così rapidamente da creare una barriera di vapore che ostacola il passaggio del calore al resto del cumulo.

Perché la neve si annerisce? Il ruolo della fuliggine

Un’altra osservazione frequente nei video virali è l’apparizione di macchie nere sulla superficie della neve quando viene esposta alla fiamma. Alcuni utenti interpretano questo annerimento come la prova che la neve sarebbe “fatta di plastica”. Anche in questo caso, però, la scienza offre una spiegazione semplice e inequivocabile: si tratta di fuliggine, ovvero residui di carbonio prodotti dalla combustione incompleta del gas dell’accendino (solitamente butano o propano).

Questi residui, simili a quelli che si formano su una pentola messa direttamente sul fuoco, si depositano sulla neve senza alterarne la composizione. Non sono il risultato della combustione della neve, ma semplicemente del combustibile stesso che brucia male in assenza di sufficiente ossigeno.

L’illusione dell’assenza d’acqua

La percezione che “non si formi acqua” durante il contatto con la fiamma è legata anche al fatto che eventuali gocce prodotte vengono subito riassorbite all’interno della struttura porosa della neve, oppure evaporano rapidamente se la superficie è molto calda. In condizioni di freddo estremo, inoltre, l’acqua liquida può ricongelarsi nel giro di pochi secondi.

Condizioni ambientali favorevoli alla sublimazione

Il fenomeno è particolarmente evidente quando:

La temperatura ambientale è molto bassa (inferiore a 0°C);

è molto bassa (inferiore a 0°C); L’ umidità relativa è bassa, facilitando la dispersione del vapore acqueo;

è bassa, facilitando la dispersione del vapore acqueo; La fonte di calore è piccola ma intensa, come nel caso di un accendino;

è piccola ma intensa, come nel caso di un accendino; La neve è fresca, soffice e poco compatta, quindi molto porosa.

Conclusione: non c’è nulla di misterioso, solo scienza

La neve che “non si scioglie” a contatto con una fiamma non è affatto un fenomeno anomalo, né tanto meno la prova di complotti climatici o manipolazioni atmosferiche. È, al contrario, una manifestazione perfettamente coerente con le leggi della termodinamica e della fisica dello stato solido.

Educare alla lettura scientifica dei fenomeni naturali è fondamentale per contrastare la disinformazione e promuovere una cultura basata su dati, esperienza e conoscenza. La scienza ci offre gli strumenti per capire il mondo che ci circonda, anche quando, a prima vista, sembra nasconderci qualcosa di “strano”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.