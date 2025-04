Via libera finale al SuedOstLink: al via in Germania centrale l’autostrada elettrica per l’energia eolica dal Nord al Sud

MeteoWeb

La costruzione dell’autostrada elettrica SuedOstLink in Germania centrale può finalmente partire, dopo che l’Agenzia federale per le reti (Bundesnetzagentur) ha approvato l’ultimo tratto del progetto, lungo 270 chilometri. Come comunicato dall’operatore 50Hertz, l’autorizzazione riguarda in particolare un segmento di circa 88 chilometri che attraversa il distretto della Börde e il Salzlandkreis, completando così l’iter autorizzativo per la parte di competenza dell’azienda. L’infrastruttura, una volta operativa, trasporterà energia eolica prodotta nel nord della Germania verso il sud del Paese, arrivando fino alla località bavarese di Isar, vicino a Landshut.

Si stima che la linea sarà in grado di veicolare l’elettricità generata da circa 1.400 turbine eoliche, contribuendo a soddisfare la domanda delle regioni meridionali. 50Hertz è responsabile della metà settentrionale del progetto, che si snoda attraverso Sassonia-Anhalt, Sassonia e Turingia, con l’obiettivo di attivare la linea entro il 2027. Già operativo è il convertitore installato nella sottostazione di Wolmirstedt, nel distretto della Börde, che trasformerà la corrente alternata in continua. Secondo il gestore di rete, questo componente, costato oltre 300 milioni di euro, rappresenta solo una piccola parte del mega-progetto SüdOstLink, il cui budget complessivo ammonta a miliardi.

A partire dall’estate, il convertitore a fornire la cosiddetta “potenza reattiva”, stabilizzando la tensione nella rete a corrente alternata per garantire un flusso elettrico senza interruzioni. Barbie Haller, vicepresidente della Bundesnetzagentur, ha definito Wolmirstedt un “sito cruciale per la transizione energetica”, sottolineando come l’obiettivo sia sostituire l’energia nucleare con quella eolica.

