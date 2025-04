Al via la Summer School METROFOOD-IT: ENEA e Sapienza Università di Roma insieme per la sicurezza agroalimentare

MeteoWeb

Al via le iscrizioni alla I edizione della Summer School METROFOOD-IT, dedicata alle aziende della filiera agroalimentare, organizzata in collaborazione con ENEA e Sapienza Università di Roma e con il supporto del Comune di San Gemini (Terni), dove si terrà giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025 La partecipazione alla scuola è gratuita, con un numero massimo di 40 partecipanti e iscrizione obbligatoria.

L’obiettivo della Summer School è di offrire una formazione di alto livello su alcuni temi strategici per il settore agrifood: dall’evoluzione normativa nel diritto agroalimentare alle più avanzate tecniche analitiche per garantire la sicurezza e l’autenticità dei prodotti. Inoltre, verrà esplorato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della blockchain per la tracciabilità e la certificazione dei prodotti.

