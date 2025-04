Il suono di avvio di Windows 95 entra nella storia USA

Il familiare “Reboot Chime” del software Microsoft Windows 95 è entrato ufficialmente negli annali della storia americana. Questo iconico suono di avvio, della durata di poco più di 3 secondi, è stato selezionato per l’inclusione nel National Recording Registry, l’archivio che preserva le registrazioni audio ritenute di significativa importanza culturale, storica ed estetica per gli Stati Uniti.

Composto nel 1995 dal celebre musicista e produttore Brian Eno su commissione di Microsoft per il lancio del suo rivoluzionario sistema operativo, il breve jingle sonoro è ora considerato un “tesoro audio” degno di conservazione. La Bibliotecaria del Congresso, Carla Hayden, ha sottolineato come il National Recording Registry rappresenti “la playlist della nostra nazione in evoluzione“, onorando la Library of Congress per la selezione di queste gemme sonore.

Oltre al suono di Windows 95, quest’anno il registro accoglie altri 24 elementi di spicco, tra cui pietre miliari musicali come l’album di Elton John “Goodbye Yellow Brick Road” e “Back to Black” di Amy Winehouse, accanto a registrazioni storiche e opere contemporanee come il musical “Hamilton”.

Per Microsoft, la celebrazione è doppia: anche la colonna sonora del popolare videogioco “Minecraft: Volume Alpha” del 2011 è stata inclusa nel registro, segnando la seconda opera musicale legata al gaming a ricevere questo prestigioso riconoscimento.