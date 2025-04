La superficie del mare si sta riscaldando più velocemente del previsto: lo studio

MeteoWeb

Tra il 1985 e il 1989 si è osservato un riscaldamento di 0,06 °C per decennio, mentre dal 2019 al 2023 la temperatura della superficie del mare è aumentata di 0,27 °C per decennio. Ciò suggerisce che le temperature della superficie del mare stanno aumentando 4,5 volte più velocemente dal 2019 rispetto alla fine degli anni ’80. Lo studio ha calcolato la temperatura media mensile globale della superficie del mare utilizzando i dati satellitari globali generati dalla Climate Change Initiative (CCI) dell’ESA. Il set di dati ha utilizzato osservazioni di 20 radiometri a infrarossi a bordo di satelliti, tra cui ERS-1, ERS-2, Envisat, Copernicus Sentinel-3 e due radiometri a microonde dell’ESA, dal 1980 al 2023, per fornire un trend della temperatura accurato a livello globale. Il riscaldamento senza precedenti è stato scoperto da uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters.

Lo studio

Lo studio attribuisce l’aumento della temperatura della superficie del mare all’aumento dei livelli di gas serra nell’atmosfera. L’autore principale dello studio, Chris Merchant, dell’Università di Reading, Regno Unito, ha spiegato che i gas serra intrappolano il calore nella nostra atmosfera, causando uno squilibrio tra l’energia ricevuta dal nostro pianeta dal Sole e l’energia irradiata verso lo spazio, con conseguente eccesso di squilibrio energetico. Ha affermato: “questo squilibrio energetico determina il cambiamento climatico. Date le accelerazioni del riscaldamento degli oceani e l’evoluzione delle dinamiche climatiche, abbiamo bisogno di un monitoraggio continuo e di un miglioramento dei dati per garantire che i nostri modelli climatici possano riflettere accuratamente i futuri aumenti di temperatura”.

Lo studio analizza diversi fattori che influenzano il riscaldamento degli oceani, dai fenomeni meteorologici come El Niño alle eruzioni vulcaniche. Ha scoperto che questi fenomeni causano fluttuazioni a breve termine nelle temperature della superficie del mare, ma non interrompono in modo significativo la tendenza al riscaldamento a lungo termine.

Owen Embury, coautore e responsabile scientifico del progetto ESA-CCI sulla temperatura della superficie del mare, che ha contribuito al set di dati a lungo termine, ha affermato: “il nostro studio identifica chiaramente il crescente accumulo di energia planetaria come il fattore dominante del riscaldamento a lungo termine della superficie del mare, mentre le variazioni a breve termine dovute a El Niño, all’attività vulcanica e ai cambiamenti solari aggiungono variabilità ma non alterano la tendenza generale all’accelerazione”.

