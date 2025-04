Supernova imminente? Tutto su Rho Cassiopeiae, il gigante in crisi

MeteoWeb

Nel cuore della costellazione di Cassiopea, a circa 3.400 anni luce dalla Terra, brilla una delle stelle più straordinarie della nostra galassia: Rho Cassiopeiae. Questa titanica ipergigante gialla, visibile anche a occhio nudo nelle notti limpide, è tra le stelle più luminose e massicce mai osservate nella Via Lattea. Oggi, Rho Cassiopeiae sta attraversando le fasi finali della sua esistenza, in un drammatico susseguirsi di esplosioni e crolli di temperatura che potrebbero presto annunciare il suo destino: esplodere come una spettacolare supernova o trasformarsi in una variabile blu luminosa.

Un Gigante ai Confini della Stabilità

Rho Cassiopeiae appartiene alla rarissima categoria delle ipergiganti gialle, stelle in uno stato evolutivo estremamente avanzato e instabile. Le sue dimensioni sono impressionanti: il suo raggio varia tra le 600 e le 1.000 volte quello del Sole, e la sua luminosità può raggiungere valori 500.000 volte superiori a quelli della nostra stella.

Le sue caratteristiche principali:

Tipo spettrale : G2 Ia0e (ipergigante gialla)

: G2 Ia0e (ipergigante gialla) Massa : circa 40 masse solari

: circa 40 masse solari Temperatura superficiale : tra 4.000 e 8.000 Kelvin

: tra 4.000 e 8.000 Kelvin Fase evolutiva: post-supergigante rossa, attualmente nel ciclo di fusione dell’elio (processo tre alfa)

Rho Cassiopeiae è famosa non solo per la sua luminosità, ma anche per la sua straordinaria instabilità. La stella presenta pulsazioni irregolari ed episodi di eruzione catastrofica che avvengono circa ogni 50 anni, durante i quali espelle enormi quantità di materia stellare. Questi eventi provocano drastici abbassamenti della temperatura e notevoli riduzioni della luminosità, con variazioni anche di 1,5 magnitudini.

Gli episodi più documentati risalgono al 1946, al biennio 2000-2001 e al 2013, segnalando che Rho Cassiopeiae si trova in una fase particolarmente critica del suo ciclo vitale.

L’Ultima Fase di una Vita Turbolenta

Stelle come Rho Cassiopeiae rappresentano una fase transitoria estremamente instabile dell’evoluzione stellare. Dopo essere stata una supergigante rossa, Rho Cassiopeiae si sta ora dirigendo verso uno stadio ancora più caldo, liberandosi rapidamente dei suoi strati esterni.

L’analisi chimica della sua atmosfera ha rivelato abbondanze alterate di elementi come sodio e azoto, a scapito di carbonio e ossigeno, confermando il passaggio attraverso fasi evolutive profonde.

La sua elevatissima luminosità la pone pericolosamente vicina al limite di Eddington, il punto in cui la pressione della radiazione supera la gravità della stella stessa, rendendola incapace di trattenere i suoi strati più esterni. Le esplosioni cicliche osservate sono una manifestazione diretta di questa instabilità interna.

Quale Sarà il Destino di Rho Cassiopeiae?

Gli astronomi oggi ipotizzano due possibili scenari per il destino di Rho Cassiopeiae:

Evoluzione in una Variabile Blu Luminosa (LBV)

Se riuscisse a perdere una quantità sufficiente di massa, Rho Cassiopeiae potrebbe evolvere in una variabile blu luminosa (Luminous Blue Variable, LBV).

Queste stelle, anch’esse molto instabili, attraversano fasi di intensa variabilità luminosa ed eruzioni violente, come nel caso di Eta Carinae.

Esplosione in una Supernova

Tuttavia, il destino più probabile rimane la trasformazione finale in una supernova.

A causa della sua enorme massa e della continua perdita di materiale, Rho Cassiopeiae potrebbe collassare su sé stessa in tempi relativamente brevi: da qualche migliaio a poche decine di migliaia di anni.

Una simile esplosione sarebbe visibile anche dalla Terra, probabilmente più luminosa di qualsiasi altro oggetto nel cielo notturno, fatta eccezione per la Luna.

“Rho Cassiopeiae potrebbe esplodere in una supernova in qualsiasi momento, avendo quasi consumato il combustibile nucleare nel suo nucleo. È forse il miglior candidato per una supernova nella nostra Galassia…”

Una Stella da Osservare con Trepidazione

Osservare Rho Cassiopeiae oggi significa assistere ai prodromi di uno degli eventi più spettacolari che possano verificarsi in un’intera galassia. Ogni nuova pulsazione, ogni calo improvviso di temperatura potrebbe essere il segnale che il collasso finale è vicino.

Sebbene sia impossibile prevedere con precisione quando avverrà, una cosa è certa: il futuro di Rho Cassiopeiae sarà segnato da un evento colossale, capace di riscrivere la storia astronomica della nostra epoca.

