Svelata l’origine genetica dei Cartaginesi, un popolo cosmopolita del Mediterraneo

Per secoli Cartagine è stata considerata la roccaforte della civiltà fenicia in Nord Africa, una colonia fondata nel IX secolo a.C. dai navigatori provenienti dall’attuale Libano. Tuttavia, un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature ha rivelato che gli antichi Cartaginesi non erano imparentati geneticamente con i fondatori fenici della loro città, bensì con popolazioni provenienti da molteplici aree del Mediterraneo, in particolare Sicilia e Grecia.

Il risultato è frutto di un’imponente indagine genetica su 210 individui rinvenuti in 14 siti archeologici distribuiti tra Medio Oriente, Nord Africa, Sicilia, Sardegna, Penisola Iberica e Ibiza. Il loro DNA ha permesso agli scienziati di ricostruire l’identità biologica dei Cartaginesi, separandola, per la prima volta, dalla loro eredità culturale.

Lo studio è stato coordinato da un team internazionale guidato da David Reich dell’Università di Harvard e ha visto la partecipazione di istituzioni prestigiose come il Max Planck-Harvard Research Center di Lipsia, il Broad Institute di MIT e Harvard, la Reichman University di Israele, l’Istituto di Biologia Evoluzionistica di Barcellona, le Università di Vienna, Firenze, Roma “La Sapienza”, Palermo, Bologna e Cagliari, con il supporto del Ministero della Cultura italiano e della Fondazione Giuseppe Whitaker.

I dati genetici dimostrano che, a differenza dell’immagine tramandata dagli storici antichi e dalle fonti archeologiche, i Cartaginesi erano il prodotto di un fitto mosaico di migrazioni e mescolanze. Più che discendenti diretti dei Fenici, erano i portatori di una cultura fenicia adottata, assorbita e reinterpretata. Le loro radici biologiche affondavano infatti nel substrato genetico mediterraneo, con forti influenze da Sicilia e Grecia e, in misura minore, dal Nord Africa.

Questo alto grado di diversità genetica conferma il ruolo centrale che Cartagine e le sue colonie ebbero come crocevia commerciale e culturale del Mediterraneo antico. I movimenti di persone, idee e beni non furono un’eccezione, ma una caratteristica intrinseca della civiltà cartaginese.

Fino ad oggi, il patrimonio genetico degli antichi fenici e dei loro discendenti era rimasto un territorio oscuro. Questa ricerca colma finalmente un vuoto cruciale, dimostrando che la trasmissione culturale non corrisponde necessariamente alla discendenza biologica. La storia di Cartagine, emersa dalle ossa dei suoi abitanti, racconta di un popolo aperto, mescolato, profondamente mediterraneo: una lezione preziosa sulla complessità delle identità nel mondo antico.

