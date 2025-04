Nuova TAC all’avanguardia all’Ospedale MultiMedica Castellanza: maggiore precisione e minori radiazioni

MeteoWeb

L’Ospedale MultiMedica Castellanza si è dotato di una TAC all’avanguardia, che consente esami ancora più accurati, con tempi di scansione più brevi e immagini ad alta definizione, riducendo fino all’80% le radiazioni assorbite dal paziente. La nuova macchina, dotata di sistema AI INCISIVE, è in grado di abbattere l’esposizione alle radiazioni garantendo comunque la più elevata affidabilità clinica, grazie a immagini estremamente nitide e dettagliate, acquisite con maggiore velocità e una dose minore di mezzo di contrasto. Ha inoltre permesso di ampliare l’offerta diagnostica dell’ospedale, estendendo l’utilizzo di questo strumento di imaging anche a nuovi distretti corporei come, ad esempio, cuore e apparato cardiovascolare.

Grazie alle sue funzionalità innovative, tra cui l’Intelligenza Artificiale, la nuova TAC favorisce anche la gestione ottimale della dose di radiazioni e della qualità dell’immagine su organi specifici, come fegato e distretto testa-collo, adattandosi automaticamente al paziente e agli organi esaminati.

Le dichiarazioni

“La TAC di ultima generazione recentemente installata rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di performance, rispetto alle tecnologie presenti sul mercato”, spiega la dottoressa Elisabetta Uslenghi, Direttrice Unità Operativa di Radiologia e Diagnostica per Immagini, Ospedale MultiMedica Castellanza. “Potremo lavorare con un’elevata velocità di acquisizione delle immagini; se il processo è breve, il paziente è sottoposto a meno radiazioni e si riduce il rischio che possa muoversi, rendendo necessario ripetere la scansione. Inoltre, limitare la quantità di dose assorbita è molto importante, soprattutto per chi è costretto a continui controlli diagnostici”.

“Grazie ai tempi più rapidi di esecuzione – prosegue la dottoressa Uslenghi –, potremo inoltre effettuare ulteriori accertamenti, anche quelli mirati all’apparato cardiovascolare, come la cardio sincronizzazione, una tecnica utilizzata per sincronizzare il tracciato ECG con la cardio TC. Si riducono così gli artefatti dovuti al movimento cardiaco e si ottiene una ricostruzione più precisa dei dati. Con questo importante investimento tecnologico, MultiMedica conferma il proprio impegno nel garantire un’assistenza sanitaria che coniuga qualità, attenzione al paziente e costante rinnovamento”.

