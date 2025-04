Il ministro Tajani è atterrato in India: in ballo progetti nell’ambito scientifico-tecnologico

MeteoWeb

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato in India per una missione che l’11 e 12 aprile prevede incontri con le autorità istituzionali, esponenti della comunità imprenditoriale locale e italiana e rappresentanti della collettività italiana. Accompagnato a New Delhi dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, quella indiana è la prima tappa di un viaggio che porterà il vicepremier anche a Osaka, dove inaugurerà il Padiglione Italia di Expo 2025. La missione fa parte della strategia del governo italiano di rafforzare i legami con India e Giappone per favorire l’export e l’internazionalizzazione delle imprese. Entrambi i Paesi sono stati infatti individuati fra i mercati extra-UE da sviluppare del “Piano d’azione per l’export italiano” presentato dal governo.

A Nuova Delhi, Tajani riceverà dal presidente della Repubblica Indiana, Droupadi Murmu, e incontrerà il ministro degli Affari Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e il ministro del Commercio e dell’Industria, Shri Piyush Goyal, con i quali co-presiederà un Forum Imprenditoriale, Scientifico e Tecnologico per favorire le relazioni tra le aziende italiane, le agenzie governative e le associazioni industriali indiane al fine di approfondire politiche, obiettivi e progetti nell’ambito scientifico-tecnologico.

