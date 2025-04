Tajani a Osaka per l’inaugurazione del Padiglione Italia a Expo 2025: focus su export, sport e diplomazia economica

MeteoWeb

Conclusa la sua missione a Nuova Delhi, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani, domenica, ad Osaka per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del Padiglione italiano a Expo 2025. Nell’occasione, fa sapere la Farnesina in una nota, il vice premier presenterà il “Focus Asia-Pacifico” del Piano d’Azione per l’Export e prenderà parte alla Cerimonia di svelamento delle torce olimpica e paraolimpica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il Padiglione italiano a Expo Osaka 2025 è una prestigiosa vetrina internazionale per la promozione del Sistema Paese e del Made in Italy. “La presenza del nostro Paese all’Expo Osaka 2025 è un’opportunità per stimolare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, favorire l’espansione delle esportazioni, attrarre investimenti strategici e consolidare la presenza del Made in Italy nel panorama mondiale”, ha dichiarato il titolare della Farnesina.

I dettagli

In Giappone, il ministro presenterà il “Focus Asia-Pacifico” del Piano d’Azione per l’Export italiano nei mercati extra-Ue ad alto potenziale, assieme ai vertici di Confindustria, Confartigianato, Confcommercio e Altagamma, ad esponenti del mondo delle imprese e ai rappresentanti di ICE, Confindustria, Sace e Simest. “Dobbiamo rafforzare ancora di più i nostri legami con il Giappone, un partner strategico per il nostro Paese. L’interscambio commerciale tra Roma e Tokyo ha superato i 12 miliardi di euro nel 2024 e intendiamo aumentarlo promuovendo le nostre aziende nella zona dell’Asia-Pacifico e diversificando i mercati di sbocco del nostro export”, ha affermato Tajani.

Seguirà un momento, realizzato in collaborazione con Ice e con Rcs, dedicato alla diplomazia sportiva attraverso il Giro d’Italia, che vedrà, fra gli altri, la partecipazione del campione di ciclismo Vincenzo Nibali. Da ultimo, il ministro visiterà la fregata Antonio Marceglia, testimone dell’impegno italiano per rafforzare la presenza nell’Indo-Pacifico, e parteciperà alla cerimonia di svelamento delle torce olimpica e paraolimpica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

