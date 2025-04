Tantissima neve sulle Alpi, le piste da Sci rimangono aperte fino a maggio: battuti tutti i record | DATI

MeteoWeb

C’è ancora tantissima neve sulle Alpi grazie alle grandi nevicate dei mesi scorsi ma anche delle ultime settimane, e così le località sciistiche possono prolungare la stagione degli sport invernali fino a primavera inoltrata. Infatti nel comprensorio Pontedilegno-Tonale gli impianti rimarranno aperti almeno fino al 4 maggio. Sabato e domenica rush finale per le piste di Ponte di Legno e Temù ma anche sulle piste Alpe alta, Scoiattolo, Bleis e Giuliana al Tonale. Tutte le altre piste rimarranno aperte, compatibilmente con le condizioni meteo locali (altre grandi nevicate sono in arrivo la prossima settimana), fino al 21 aprile. Fino a Pasquetta resterà in funzione anche la cabinovia Ponte-Tonale.

Nel fine settimana di Pasqua saranno attive, solo per i pedoni, le seggiovie Roccolo Ventura, Valbione e Corno d’Aola, per accedere ai rifugi in quota. Le piste Valena e Valbiolo al Passo Tonale saranno aperte fino al 27 aprile, mentre Ghiacciaio Presena e la pista Paradiso, fino al 4 maggio. Per gli ultimi 3 giorni, informa il comprensorio, lo skipass sarà disponibile a un prezzo promozionale.

Inverno da record nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia

Superando per la prima volta i 900mila ingressi sulle piste da sci e 9,8 milioni di passaggi, quella appena conclusasi si conferma una stagione invernale da record, che testimonia la forza del modello turistico montano del Friuli Venezia Giulia, basato su una strategia vincente di investimenti, qualità e promozione integrata del territorio. Un successo che genera un volano positivo per l’intero territorio regionale favorendo il turismo nell’intero arco dell’anno. I dati relativi all’affluenza turistica e agli accessi ai poli sciistici regionali, registrano un incremento generalizzato in tutti i principali indicatori, a partire dall’aumento del 12% di ticket venduti rispetto alla stagione 2023/2024, con un +11,3% di incasso, seguito dall’incremento del 10,7% di sciatori sulle piste, dal +11,1% di passaggi sugli impianti. Al tempo stesso, le presenze turistiche in montagna sono salite del 6,7% tra dicembre 2024 e marzo 2025 rispetto allo stesso periodo della precedente stagione, con aumenti significativi in particolare per il tarvisiano e Sella Nevea +11,4%, la Carnia +4,5% e Piancavallo +5,3%. Tra dicembre e marzo, le presenze turistiche, e quindi i pernottamenti, nelle località della montagna friulana sono state circa mezzo milione, in crescita del +6,7% rispetto a un anno fa. Gli aumenti sono stati generalizzati in tutto l’arco montano. E’ la dimostrazione che gli investimenti strategici programmati negli ultimi sei anni e l’accorta gestione degli impianti di risalita da parte di PromoTurismoFVG hanno garantito a tutta la montagna una crescita turistica, e quindi economica, senza precedenti, tenendo conto che nell’area montana del Friuli Venezia Giulia le attività ricettive, di ristorazione e le imprese commerciali hanno un’incidenza quasi doppia rispetto alla media regionale.

Entrando nello specifico dei numeri degli impianti, i primi ingressi al 30 marzo 2025 sono stati 906.077, contro gli 835.000 della stagione 2023/2024, con un incasso complessivo passato da 15.548.000 euro a 17.333.000. Un dato quest’ultimo destinato a salire ulteriormente, perché calcolato al 30 marzo 2025, data di chiusura di tutti gli impianti, con l’esclusione di quelli di Sella Nevea, che sono aperti fino al 14 aprile e poi torneranno operativi anche nel weekend di Pasqua e il lunedì dell’Angelo grazie all’abbondante innevamento. Per quanto concerne i picchi d’affluenza, il 4 gennaio 2025 è stata la giornata da record per i primi ingressi (24.867) e per i passaggi (227.092), mentre il 28 dicembre 2024 è stato registrato l’incasso giornaliero più alto di sempre: 463.318 euro. ù

In merito ai primi ingressi, che al 5 aprile hanno raggiunto quota 908.965 (+10,7%), sono stati registrati dati in crescita in tutti i poli sciistici:

Piancavallo +15,3% (165.001 della stagione 2024/25 contro 143.150 della 2023/24)

(165.001 della stagione 2024/25 contro 143.150 della 2023/24) Tarvisio +13,6% (269.386 rispetto a 237.083)

(269.386 rispetto a 237.083) Ravascletto/Zoncolan +7,4% (268.842 contro 250.331)

(268.842 contro 250.331) Forni di Sopra/Sauris +11,2% (58.300 contro 52.440)

(58.300 contro 52.440) Sella Nevea +7,4% (56.904 contro 52.978)

(56.904 contro 52.978) Sappada/Forni Avoltri +6,2% (90.532 contro 85.259)

Situazione simile per i passaggi, che hanno toccato quota 9.818.127, segnando un aumento dell’11,1%:

Forni di Sopra/Sauris +16,2% (802.523 da 690.911 del 2023/24)

(802.523 da 690.911 del 2023/24) Piancavallo +13,5% ( 2.149.710 da 1.894.427)

2.149.710 da 1.894.427) Tarvisio +11,8% (2.376.563 da 2.126.258)

(2.376.563 da 2.126.258) Sella Nevea +9,5% (528.982 da 483.204)

(528.982 da 483.204) Sappada/Forni Avoltri +8,9% (992.280 da 910.965)

(992.280 da 910.965) Ravascletto Zoncolan +8,6% (2.968.069 da 2.735.127)

Per quanto riguarda le tipologie di skipass (548.947 ticket venduti con un aumento del 12%), i più gettonati sono stati il giornaliero junior (84.123 venduti, +11%), il 3 ore adulto (52.348) e il giornaliero adulto (39.746), seguiti dal 4 ore adulto (38.795), dall’andata e ritorno sulla telecabina del Lussari (26.438) e dal 5 ore adulto (20.289). Successo anche per i canali alternativi di vendita: +32% casse automatiche, +39% cassa di Amaro, +69% sciatori Tarvisio Night, +18% web. A conferma dell’interesse per i poli sciistici regionali anche le visualizzazioni registrate dalle webcam, ben 4.395.826, di cui 1.496.259 per Tarvisio, 683.839 per Sella Nevea, 847.755 per Piancavallo, 521.671 per Ravascletto/Zoncolan, 520.513 per Sappada/Forni Avoltri e 325.789 per Forni di Sopra.

Il calendario degli eventi ha visto susseguirsi ben 18 eventi di rilevanza nazionale e internazionale, tra cui spiccano i Campionati del mondo juniores di sci alpinismo di Tarvisio, che hanno visto la partecipazione di 382 atleti, 370 tra tecnici e allenatori, 214 persone tra staff e organizzatori, 150 volontari e 40 operatori, con l’emissione di 1.038 skipass, per un ritorno economico stimato sul territorio di 800mila euro.

Guardando alla stagione estiva, la Seggiovia Miravalle-Olbe di Sappada, la Seggiovia Tremol 1 e il bob su rotaia di Piancavallo e la Funifor Ravascletto-Zoncolan saranno attivi tutti i giorni dal 5 luglio al 7 settembre; stesse date di apertura e chiusura anche per le Seggiovie Varmost 1 e 2 di Forni di Sopra, che saranno attive però anche per la Festa delle Erbe 7-8 e 14-15; a Tarvisio la telecabina del Lussari sarà operativa tutti i giorni dal 31 maggio al 28 settembre, il 4 e 5 ottobre, mentre gli impianti dell’area dell’Angelo saranno attivi tutti i giorni dal 14 giugno al 7 settembre. Infine, a Sella Nevea la telecabina del Canin sarà attiva dal 5 luglio al 7 settembre e nelle giornate del 13, 14, 20 e 21 settembre, mentre la Funifor Prevala sarà attiva dal 2 al 24 agosto.

Niente male per le Alpi del nostro Paese nel 2025, a fronte di decenni di allarmismo e catastrofismo climatico: la neve doveva sparire, e invece consente al turismo invernale alpino di battere ogni record.

