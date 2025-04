Il tasso di fertilità per la sopravvivenza di una popolazione è molto più alto di quanto si pensasse: lo studio

MeteoWeb

Un modello matematico indica il tasso di fertilità sufficiente per garantire la sopravvivenza di una popolazione. Secondo uno studio, condotto da un gruppo dell’Università di Shizuoka diretto da Takuya Okabe e pubblicata sulla rivista Plos One, 2,1 figli per donna potrebbero non essere sufficienti per la sopravvivenza di una popolazione. La ricerca indica che le popolazioni umane hanno bisogno di un tasso di fertilità di almeno 2,7 figli per donna per potersi garantire un futuro, ossia un tasso decisamente più alto di quanto si ritenesse finora e appena sufficiente per evitare l’estinzione a lungo termine.

Il modello matematico indica che il tasso di fertilità di 2,1 figli per donna è una soglia troppo bassa in quando non considera fattori casuali, come le differenze nel numero di figli che realmente le donne hanno, così come i tassi di mortalità, i rapporti sessuali e la probabilità che alcuni adulti non abbiano figli. Sembrerebbero differenze trascurabili, ma in popolazioni di piccole dimensioni, queste variazioni possono spazzare via intere generazioni.

Sebbene l’analisi riguardi soprattutto popolazioni di piccole dimensioni, il tasso di fertilità di 1,8 figli per donna rilevato recentemente in Italia dall’Istat è decisamente molto basso. Gli autori della ricerca ritengono che la sopravvivenza di una popolazione, con la sua lingua e le sue tradizioni culturali, richieda un ripensamento degli obiettivi convenzionali di fertilità.

