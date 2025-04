Taxi volanti pronti al decollo in Cina: le prime aziende ottengono una licenza chiave | VIDEO

MeteoWeb

La Cina ha compiuto un passo importante verso la creazione di un’industria di taxi volanti commerciali, dopo che le autorità di regolamentazione hanno concesso le prime autorizzazioni in assoluto del Paese a due aziende per gestire droni passeggeri autonomi. Le due aziende, EHang Holdings e Hefei Hey Airlines, hanno ottenuto i certificati di operatore aereo dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC), secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua. La mossa significa che entrambe le aziende sono autorizzate a utilizzare veicoli aerei senza pilota per offrire servizi commerciali ai passeggeri, compresi tour turistici urbani.

Il certificato di operatore aereo è stato l’ultimo ostacolo normativo che i droni passeggeri di entrambe le aziende hanno dovuto superare prima di essere messi in funzione, dato che avevano già ottenuto il certificato di produzione e il certificato di aeronavigabilità, secondo un rapporto di Citic Securities. “Riteniamo che il turismo a bassa quota sarà l’inizio di questa nuova attività”, ha affermato il rapporto. “I tour turistici urbani di EHang possono accelerare lo sviluppo del settore”.

Pechino ha adottato una serie di misure negli ultimi mesi per accelerare lo sviluppo dell’economia a bassa quota, che include tecnologie che vanno dai droni per le consegne ai dirigibili e alle auto volanti.

Cosa sapere

La società quotata al Nasdaq EHang Holdings e Hefei Hey Airlines hanno ricevuto l’autorizzazione completa per gestire veicoli aerei autonomi (AAV) per i servizi passeggeri. I certificati consentono alle due aziende di iniziare a distribuire servizi di taxi volanti, iniziando con rotte a breve distanza per il turismo e, infine, espandendosi a reti più grandi. Sebbene gli aeromobili siano autonomi, le aziende devono comunque soddisfare rigorosi standard di sicurezza, manutenzione e operativi.

Il processo di revisione è iniziato a luglio 2024, quando EHang ha annunciato che CAAC ha iniziato a esaminare la sua domanda di licenza per produrre veicoli aerei nazionali.

L'”economia a bassa quota” della Cina è una delle industrie in più rapida crescita nel Paese, sebbene valga 1,5 trilioni di yuan (207 miliardi di dollari) entro il 2025 e quasi il doppio entro il 2035, secondo un rapporto del gruppo di ricerca Hurun.

Mentre le start-up specializzate del mercato cinese come EHang e Feihang Aviation, così come i produttori di automobili tradizionali come Xpeng e Geely, stanno aprendo la strada, devono anche affrontare una forte concorrenza da parte di aziende internazionali come Boeing, Airbus e la società brasiliana Embraer, che hanno fatto delle mosse per capitalizzare la domanda.

Commenti

Cheng Bolin, vicepresidente dell’unità a bassa quota presso la China Information Association, ha affermato: “l’economia a bassa quota è un nuovo motore di crescita e sarà un motore importante per spingere lo sviluppo ad alta velocità dell’economia cinese”.

Hu Huazhi, fondatore, Presidente e amministratore delegato di EHang, ha affermato: “siamo un passo più vicini alla realizzazione del nostro obiettivo di operare commercialmente velivoli senza pilota per il trasporto di passeggeri, rappresentando il passo finale per l’ingresso della mobilità aerea urbana nel mercato dei consumatori”.

Cosa succederà dopo?

Il successo di Ehang e Hefei Hey determinerà la velocità con cui questa tecnologia diventerà mainstream in Cina. Tutti i veicoli devono superare i test di sicurezza e aeronavigabilità della CAAC.

