La tecnologia digitale possibile alleata contro il declino cognitivo

L’uso quotidiano di dispositivi digitali potrebbe aiutare a proteggere la mente dall’invecchiamento. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour e condotto dai ricercatori dell’Università del Texas ad Austin. Guidato da Jared F. Benge, il team ha analizzato 57 studi precedenti, coinvolgendo complessivamente 411.430 adulti con un’età media di 68,7 anni. Contrariamente all’ipotesi secondo cui la tecnologia digitale potrebbe indebolire le capacità cognitive, i risultati hanno mostrato l’opposto: l’uso di computer, smartphone e Internet è stato associato a un rischio inferiore di deterioramento cognitivo.

Gli esperti evidenziano come l’odierna diffusione della tecnologia coinvolga sempre più anche le fasce di popolazione più anziane, prima generazione cresciuta con questi strumenti. Inoltre, i ricercatori sottolineano che i benefici osservati non sono spiegabili da fattori come età, livello socioeconomico, salute generale o stile di vita. Tuttavia, lo studio non chiarisce i meccanismi precisi alla base di questa associazione positiva. Sebbene servano ulteriori approfondimenti, la ricerca apre nuove prospettive su come l’interazione quotidiana con la tecnologia possa rivelarsi una risorsa preziosa per mantenere la salute della mente con l’avanzare degli anni.

