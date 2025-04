Tecnologie spaziali per lo sviluppo: e-GEOS guida progetto ESA sull’Osservazione della Terra

MeteoWeb

e-GEOS, società controllata da Agenzia Spaziale Italiana (20%) e Telespazio (80%, gruppo Leonardo), è stata nominata Prime Contractor dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) del consorzio incaricato di sviluppare soluzioni tecnologiche civili di Osservazione della Terra per migliorare la comprensione delle fragilità nelle zone in via di sviluppo.

Il progetto, denominato “Enhanced methods for EO and open-source information exploitation in fragile settings assessment”, supporterà i programmi di cooperazione allo sviluppo di OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development), EIB (European Investment Bank) e ADB (Asian Development Bank).

Il consorzio, guidato da e-GEOS, è composto da Adelphi, Cherrydata, German Aerospace Center (DLR), Hensoldt Analytics, Janes e MindEarth.

Il progetto dell’Agenzia Spaziale Europea mira a rafforzare la disponibilità di dati attraverso lo sviluppo di soluzioni di Geoinformazione per raccogliere ed elaborare informazioni a livello regionale e locale, a supporto di un processo decisionale più consapevole. In questo contesto, tali applicazioni rappresentano una risorsa cruciale, permettendo di acquisire dati anche su aree in cui l’accesso a informazioni affidabili da altre fonti risulta limitato o difficoltoso.

Tramite un approccio multi-sorgente, le organizzazioni internazionali potranno usufruire di indicatori innovativi per valutazioni più accurate e tempestive della fragilità e della resilienza a livello locale e regionale.

e-GEOS conferma il proprio ruolo nei Programmi dell’Agenzia Spaziale Europea per l’utilizzo di soluzioni di Geoinformazione per le operazioni di sviluppo. Nello stesso ambito, ha recentemente guidato e completato con successo l’attività su Fragilità, Conflitti e Sicurezza del Programma ESA Global Development Assistance (GDA), che ha fornito informazioni sul degrado ambientale, l’accaparramento delle terre e le dinamiche di sfollamento. Il progetto ha supportato istituzioni finanziarie internazionali tra cui World Bank (BM), Asian Development Bank (ADB) e International Fund for Agricultural Development (IFAD).

“e-GEOS è fortemente impegnata nei Programmi di cooperazione internazionale”, ha dichiarato Milena Lerario, Amministratore Delegato di e-GEOS. “Le soluzioni geospaziali rappresentano una risorsa strategica per favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi emergenti. Le iniziative di collaborazione tra industria, istituzioni e organizzazioni internazionali offrono l’opportunità di creare sinergie su scala globale, consentendoci di affrontare in modo concreto ed efficace le sfide comuni”.

