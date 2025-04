La tempesta Nuria arriva in Spagna: allerta meteo rossa alle Canarie

MeteoWeb

La Spagna è sotto allerta meteo per l’arrivo di una nuova tempesta. Ribattezzata Nuria, la tempesta colpirà il Paese a partire da domani, giovedì 3 aprile. L’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) ha dichiarato l’allerta meteo rossa nella parte orientale dell’isola di La Palma, alle Canarie, dove sono previste raffiche di vento superiori ai 130km/h tra le 5.00 e le 17.00, ora locale. Previste anche forti precipitazioni. “Il pericolo è straordinario“; bisogna fare “molta attenzione”, ha avvisato l’AEMET sui social.

La Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Canarie ha dichiarato la massima allerta per vento a La Palma e a Tenerife. Il governo delle Canarie ha chiesto ai residenti di evitare di uscire di casa e di chiudere e mettere in sicurezza porte, finestre e tende da sole, di rimuovere vasi e tutti gli oggetti che potrebbero cadere in strada, di controllare che non ci siano cornicioni, balconi o facciate in cattivo stato e che si evitino gli spostamenti su strada.

