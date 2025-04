Tempesta semi-stazionaria sul Piemonte: il peggio deve ancora arrivare

MeteoWeb

Le ultime 24 ore hanno segnato un’intensa fase di maltempo sulle aree alpine e prealpine del Piemonte nord-occidentale, dove si sono verificati rovesci temporaleschi persistenti, capaci di far registrare accumuli di pioggia estremamente elevati. Si tratta di un tipo di fenomeno meteorologico che prende il nome di rovescio temporalesco semi-stazionario, e che merita di essere analizzato più da vicino, vista la sua potenziale pericolosità per il territorio.

Accumuli eccezionali e livelli idrometrici in crescita

I dati pluviometrici rilevati nella notte tra martedì e mercoledì sono impressionanti. A Valstrona, in località Sambughetto (VB), sono stati registrati 201 mm di pioggia in 24 ore, mentre altri comuni come Varisella (TO), Trontano-Mottac (VB), Ronco Canavese (TO) e Mergozzo (VB) hanno raggiunto valori compresi tra i 114 e i 140 mm nello stesso arco temporale.

Sebbene, alle ore 7, i livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua piemontesi siano ancora sotto soglia di guardia, le autorità locali monitorano con attenzione la situazione, soprattutto in relazione agli importanti innalzamenti osservati nei torrenti dell’Alto Piemonte, in particolare nelle aree del Verbano-Cusio-Ossola, dove le precipitazioni sono state più intense e persistenti.

In arrivo una fase ancora più intensa della perturbazione

La fase pre-frontale sembra ormai in via di esaurimento, con gli ultimi temporali ancora attivi nelle zone montane tra Biellese, Sesia e Verbano. Tuttavia, le prossime ore si preannunciano ancora più critiche: la parte più attiva della perturbazione è attesa nel pomeriggio-sera, con piogge in estensione a tutta la regione, che potranno assumere localmente carattere di nubifragio, in particolare lungo i contrafforti alpini dal Pinerolese al Verbano.

Sulle Alpi, a partire da quota 1800-2200 metri, si prevedono nevicate abbondanti, che andranno ad aggiungersi a una situazione idrologica già molto carica.

Il comunicato di ARPA Piemonte: innalzamento atteso del Po e rischio frane

Nel suo ultimo bollettino, ARPA Piemonte ha indicato che il progressivo contributo dei bacini montani dei settori settentrionali e occidentali porterà a un incremento del livello del fiume Po, con previsione di criticità ordinaria già nella giornata di mercoledì alla sezione di San Sebastiano. Entro il tardo pomeriggio, il livello del Po potrebbe superare la soglia dei Murazzi a Torino.

Inoltre, sono attesi inneschi diffusi di frane superficiali nelle province di Novara e Vercelli, e possibili colate detritiche localizzate in tutto il Piemonte nord-occidentale, a causa della saturazione del suolo.

Cosa sono i rovesci temporaleschi semi-stazionari e perché destano preoccupazione

Un rovescio temporalesco semi-stazionario è un fenomeno atmosferico in cui piogge di forte intensità colpiscono una stessa area per un tempo prolungato, senza spostarsi rapidamente come nei temporali tradizionali. A renderlo pericoloso è proprio la sua scarsa mobilità: il sistema temporalesco tende a ristagnare su una zona, provocando accumuli di pioggia ingenti in poche ore.

Caratteristiche distintive

Rovescio : una precipitazione intensa e improvvisa, che può manifestarsi con pioggia, grandine o neve.

: una precipitazione intensa e improvvisa, che può manifestarsi con pioggia, grandine o neve. Temporalesco : indica la presenza di fulmini, tuoni, vento forte e talvolta grandine.

: indica la presenza di fulmini, tuoni, vento forte e talvolta grandine. Semi-stazionario: il sistema si muove lentamente o rimane quasi fermo, concentrando le precipitazioni in un’area ristretta.

Perché sono considerati ad alto rischio

Questi eventi sono particolarmente insidiosi perché l’accumulo rapido di precipitazioni in zone montane o collinari può generare fenomeni di dissesto idrogeologico in tempi brevissimi. La difficoltà nel prevedere l’esatto punto di stazionamento del temporale li rende ancor più complessi da gestire a livello di protezione civile.

Conclusione

La giornata del 17 aprile e quelle successive richiederanno particolare attenzione in Piemonte, dove si stanno verificando eventi temporaleschi semi-stazionari ad alta intensità, già in grado di produrre accumuli record in alcune località. Con l’arrivo della parte più attiva della perturbazione, le autorità invitano a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali, a non sottovalutare il rischio di frane e allagamenti, e a prepararsi ad affrontare eventuali criticità nelle prossime ore.

