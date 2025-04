Tempeste e alluvioni devastano il Midwest e il Sud degli USA: storica crisi meteorologica | FOTO

MeteoWeb

Una vera e propria emergenza meteorologica sta sconvolgendo il cuore degli Stati Uniti. Negli ultimi giorni, il Sud e il Midwest americani sono stati messi in ginocchio da una combinazione di tornado devastanti, piogge torrenziali e alluvioni lampo, causando danni enormi e almeno 8 vittime accertate. Gli esperti del National Weather Service (NWS) parlano di un evento atmosferico che accade “una volta nella vita“, e la crisi sembra tutt’altro che finita: nuove precipitazioni intense sono attese nel fine settimana, con previsioni di accumuli pluviometrici superiori ai 30 cm in alcune zone.

La Tempesta Perfetta

Secondo i meteorologi del National Weather Service (NWS) e della società privata AccuWeather, il quadro meteorologico attuale è il risultato di una combinazione rara e pericolosa di fattori: temperature insolitamente elevate, un’atmosfera instabile, forti gradienti di vento (wind shear) e una massa d’aria carica di umidità proveniente dal Golfo del Messico. Questa miscela ha scatenato una sequenza ininterrotta di temporali, “allineati come treni merci” sopra Arkansas, Tennessee e Kentucky.

Il numero di avvisi per tornado emessi dal NWS è impressionante: 318 in soli 3 giorni, superando già il bilancio di tutto l’evento di marzo, che aveva seminato distruzione in vari stati. Anche se non tutti questi avvisi corrispondono alla formazione effettiva di tornado, la frequenza e l’intensità sono degni di nota.

Tragedia in Kentucky

Tra le storie più strazianti, quella di Gabriel Andrews, un bambino di 9 anni di Frankfort, Kentucky. Venerdì mattina, mentre si recava alla fermata dello scuolabus, è stato trascinato via da un’ondata di piena. Il suo corpo è stato ritrovato a circa 800 metri di distanza. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha espresso il dolore di tutta la comunità, ribadendo la gravità della situazione.

A Hopkinsville, Kentucky, città di 31mila abitanti, il centro urbano è stato sommerso: le arterie principali sono state descritte come “sott’acqua“. Squadre di soccorso hanno evacuato decine di residenti e animali domestici da case e rifugi per animali invasi dalle acque. “È la peggior alluvione che abbia mai visto qui“, ha dichiarato il responsabile della contea, Jerry Gilliam.

Alluvioni lampo e frane

La situazione è critica anche in altre aree del Midwest. In Missouri, in particolare nella città di Van Buren, sono state effettuate almeno 15 operazioni di salvataggio a causa del rapido innalzamento del fiume Current. Anche in Ohio, il governatore Mike DeWine ha confermato la chiusura di circa 70 strade a causa di inondazioni, con previsioni di ulteriori allagamenti moderati nel Sud dello Stato, un evento che non si verificava da 4 anni.

Il rischio non riguarda solo le abitazioni e la sicurezza personale: le inondazioni stanno minacciando seriamente anche la logistica e i trasporti. Le città di Louisville e Memphis, hub fondamentali per la distribuzione di merci, potrebbero registrare ritardi significativi, compromettendo le catene di approvvigionamento. Anche il trasporto fluviale sul basso Mississippi è a rischio, con potenziali ripercussioni sull’economia regionale.

Tornado, interi quartieri rasi al suolo

Nei giorni scorsi, i tornado hanno colpito con furia Tennessee, Missouri e Indiana, lasciando dietro di sé un paesaggio apocalittico. A Selmer, Tennessee, interi quartieri sono stati completamente rasi al suolo, con venti stimati fino a 257 km/h. Le allerte hanno probabilmente evitato un bilancio di vittime ancora più tragico, grazie anche al tempestivo rifugio di centinaia di persone in un tribunale locale.

In Arkansas, un tornado nei pressi di Blytheville ha lanciato detriti fino a un’altezza di 7,6 km, secondo i meteorologi. Bulldozer sono stati dispiegati per sgomberare le macerie a Lake City, dove abitazioni sono state scoperchiate e auto scaraventate sugli alberi.

Sistema di allerta sotto pressione

Questa ondata di maltempo sta mettendo a dura prova anche il sistema di allerta meteorologica statunitense. Quasi la metà degli uffici locali del National Weather Service opera attualmente con una carenza di personale del 20%, doppia rispetto a 10 anni fa, complice il blocco delle assunzioni durante l’amministrazione Trump. Nonostante questo, i meteorologi continuano a lavorare senza sosta per fornire aggiornamenti tempestivi e salvare vite.

Le autorità locali e federali stanno moltiplicando gli sforzi: squadre di soccorso, barriere di contenimento e centri di accoglienza sono stati allestiti in numerosi Stati, ma il pericolo è tutt’altro che superato.

Previsioni Meteo

I modelli previsionali indicano che le piogge intense continueranno almeno fino a domenica, con nuove criticità soprattutto in Missouri e Kentucky. Sono almeno 45 i corsi d’acqua, distribuiti su più stati, che potrebbero raggiungere livelli di piena eccezionali, minacciando infrastrutture critiche come strade, ponti e linee elettriche.

