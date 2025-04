Tempeste sempre più forti e NOAA sotto pressione: il futuro delle previsioni meteo è incerto

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, i progressi nella meteorologia hanno radicalmente trasformato la capacità di prevedere eventi atmosferici estremi, offrendo un vantaggio cruciale in termini di sicurezza pubblica. Il tempo di preavviso in caso di tornado, ad esempio, si è moltiplicato rispetto agli anni ’80, passando da pochi minuti a circa un quarto d’ora grazie all’evoluzione dei modelli previsionali e all’uso di tecnologie avanzate. Un progresso che ha salvato innumerevoli vite, permettendo alle persone di trovare riparo in tempo e ai soccorritori di organizzarsi meglio per gli interventi post-evento.

Questi risultati, frutto di decenni di investimenti pubblici e innovazione scientifica, rischiano ora di essere compromessi. Alcuni tra i principali meteorologi statunitensi esprimono forte preoccupazione di fronte ai recenti tagli al personale e ai finanziamenti della NOAA, l’agenzia federale incaricata del monitoraggio atmosferico e oceanico. La riduzione dell’organico coinvolge anche figure fondamentali come i “cacciatori di uragani”, piloti e ricercatori che volano direttamente all’interno degli uragani per raccogliere dati indispensabili sull’intensità e la traiettoria delle tempeste.

L’indebolimento della rete di osservazione potrebbe avere conseguenze drammatiche. Strumenti come radar, satelliti, sensori oceanici e voli specializzati forniscono informazioni uniche che nessun altro sistema può offrire. Le misurazioni della pressione atmosferica e della velocità dei venti all’interno dell’occhio del ciclone, ad esempio, sono essenziali per determinare la forza di una tempesta e prevederne l’evoluzione. Ridurre l’accesso a questi dati significa accrescere il margine di errore nelle previsioni, proprio mentre il cambiamento climatico sta rendendo gli eventi estremi più violenti e meno prevedibili.

La rapidità con cui alcune tempeste si intensificano – fenomeno noto come “intensificazione rapida” – è uno degli aspetti più critici da monitorare. Uragani come Helene e Milton hanno dimostrato come un sistema relativamente debole possa trasformarsi in una minaccia catastrofica nell’arco di poche ore, alimentato dal riscaldamento record degli oceani. Studi recenti hanno evidenziato che non è sufficiente considerare la temperatura superficiale del mare per anticipare questi fenomeni: è la temperatura dell’intera colonna d’acqua, fino a decine di metri di profondità, a determinare la vera potenza energetica disponibile per la tempesta.

Per questo motivo, gli scienziati ritengono che qualsiasi riduzione degli strumenti di misurazione oceanica equivalga a volare alla cieca. La perdita di dati chiave comprometterebbe la capacità di prevedere i punti critici delle tempeste, aumentando i rischi per le comunità costiere e per il sistema economico nel suo complesso.

Il deterioramento delle capacità previsionali non è solo una questione tecnica, ma una scelta politica. Secondo gli esperti, le attuali decisioni di riduzione del personale e dei finanziamenti potrebbero riportare indietro il livello delle previsioni di anni, se non di decenni. Un passo indietro che potrebbe tradursi in un maggior numero di vittime, danni economici più estesi e una risposta alle emergenze meno tempestiva ed efficace.

A fronte di un clima globale in rapido cambiamento, il mantenimento e il rafforzamento delle capacità previsionali non è solo una necessità scientifica, ma una responsabilità verso la sicurezza collettiva. Rinunciare a queste conquiste ora, sostengono gli esperti, significherebbe compromettere tutto ciò che è stato costruito per proteggere vite umane e infrastrutture nel corso degli ultimi 40 anni.

