Tender alla deriva al largo di Fiumara Grande: soccorse due persone dalla Guardia Costiera

Soccorse a Fiumicino due persone a bordo un tender di 2 metri, con motore in avaria in balia delle onde al largo di Fiumara grande con un mare divenuto mosso già nel primo pomeriggio. Alla sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Roma, è pervenuta via radio, dalla torre del porto turistico di Ostia, la richiesta di soccorso. Dalla base navale di Fiumicino la motovedetta CP831 ha intercettato il piccolo natante, trasbordando i due occupanti, adulti di nazionalità straniera, e supportando le operazioni di attracco del tender al porto turistico.

La Capitaneria sottolinea come l’episodio sia importante per tornare a “sensibilizzare chi va per mare, e, a tal fine hanno parte attiva anche gli operatori del settore marittimo nei confronti dei loro utenti, a consultare le previsioni meteo, ad informarsi sugli avvisi di pericolosità e sulle Ordinanze di sicurezza vigenti, anche consultando il sito https://www.guardiacostiera.gov.it/ o chiamando ai numeri telefonici delle locali Capitanerie ed Uffici Marittimi”.

