I terremoti più violenti e quelli più catastrofici accaduti nel mondo ed in Italia

di Alessandro Martelli (già Direttore del Centro Ricerche ENEA di Bologna e Docente di Costruzioni in Zona Sismica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara) – Per attivare, pure in Italia, le auspicate adeguate politiche di prevenzione sismica (anche grazie ad un’utilizzazione molto più vasta di quella attuale dell’isolamento sismico e delle altre moderne tecnologie antisismiche) è essenziale conoscere il rischio sismico, in termini delle sue tre componenti (pericolosità sismica, cioè violenza del terremoto, vulnerabilità sismica, cioè capacità delle strutture di resistere a quel terremoto, ed esposizione, cioè valore delle strutture e dei loro contenuti) a cui sono soggette le costruzioni nelle varie zone del nostro Paese [1-13]. A tal fine, è utile confrontare i più violenti terremoti avvenuti in Italia (in termini sia della loro magnitudo M o magnitudo momento Mw, che di numero di vittime da essi causate) con quelli avvenuti nel resto del mondo.

A livello mondiale [14-17], i 40 terremoti noti più violenti (di M > 8,0) sono stati, ordinati per valore di magnitudo M decrescente, quelli [18]:

di Validivia (Cile) del 22 maggio 1960, di M = 9,5 [19-20]; di Sumatra (Indonesia) e dell’Oceano Indiano (seguito da un violentissimo maremoto) del 26 dicembre 2004, M = 9,1-9,3; della Cascadia e dell’America Settentrionale del 26 gennaio 1700, di magnitudo stimata Ms = 8,7-9,2; dell’Alaska (USA) del 27 marzo 1964, di M = 9,1; di Arica (Cile) del 13 agosto 1868, di Ms = 9,0; della Kamčatka (Russia, all’epoca URSS) del 4 novembre 1952, di M = 9,0; di Tohoku (anch’esso seguito da un violentissimo maremoto) dell’11 marzo 2011, di M = 9,0; di Lisbona (Portogallo) del 1° novembre 1755, di M = 8,5-9,0 (il più violento ad aver colpito l’Europa Occidentale) [21]; di Hokkaido (Giappone) del 2 dicembre 1611, di Ms = 8,9; di Tohoku (Giappone) del 9 luglio 1869, di Ms = 8,9; di Arakan (Bangladesh) del 2 aprile 1762, di Ms = 8,8; di Sumatra (Indonesia) del 25 novembre 1833, Ms = 8,8; dell’Equador e della Colombia del 31 gennaio 1906, di M = 8,8; di Maule (Cile) del 27 febbraio 2010, di Mw = 8,8 [22]; di Hōei (Giappone, Oceano Pacifico) del 20 ottobre 1707, di Ms = 8,7; di Valparaiso (Cile) dell’8 luglio 1730, di Ms = 8,7; di Assam (India, Tibet, Cina) del 15 agosto 1950, di M = 8,7; delle Isole Rat (Alaska, USA) del 2 febbraio 1965, di M = 8,7; di Lima (Perù) del 28 ottobre 1746, di Ms = 8,6; di Oaxaca (Messico) del 28 febbraio 1787, di Ms = 8,6; delle Isole Andreanof (Alaska, USA) del 3 settembre 1957, di M = 8,6; di Sumatra (Indonesia) del 28 marzo 2005, di M = 8,6; di Sumatra (Indonesia) e dell’Oceano Indiano dell’11 aprile 2012, di M = 8,6; di Shikoku (Giappone, Oceano Pacifico) del 3 agosto 1361, di Ms = 8,5; di Valdivia (Cile) del 16 dicembre 1575, di Ms = 8,5; di Arica (Cile) del 24 novembre 1604, di Ms = 8,5; di Santiago del Cile (Cile) del 13 maggio 1647, di Ms = 8,5; di Lima (Perù) del 20 ottobre 1687, di Ms = 8,5; della Kamčatka (Russia) del 17 ottobre 1737, di Ms = 8,5; di Conception (Cile) del 24 maggio 1751, di Ms = 8,5; di Valparaiso (Cile) del 19 novembre 1822, di Ms = 8,5; di Conception (Cile) del 20 febbraio 1835, di Ms = 8,5; di Sumatra (Indonesia) del 16 febbraio 1861, di M = 8,5; di Iquique (Cile, all’epoca Perù) del 9 maggio 1877, di Ms = 8,5; di Tohoku (Giappone) del 15 giugno 1896, di Ms = 8,5; di Vallenar (Regione di Atacama, Cile) del 10 novembre 1922, di M = 8,5; del Mar di Banda (Indonesia) del 1° febbraio 1938, di M = 8,5; delle Isole Curili (Russia, all’epoca URSS) del 13 ottobre 1963, di M = 8,5; di Sumatra (Indonesia) del 12 settembre 2007, di M = 8,5; di Dillingham (Alaska, USA) del 29 luglio 2021, di M = 8,2.

Gli eventi sismici noti che, a livello mondiale, causarono il maggior numero di vittime (oltre 100.000) furono, invece, ordinati per numero di vittime decrescente, quelli di [18]:

di Shensi (Cina) del 23 gennaio 1556, di Ms = 8,0, con ben 820.000-830.000; di Ningxia-Gansu (Cina) del 16 dicembre 1920, di M = 7,8, con 275.000 vittime; di Hebei (Cina) del 28 luglio 1976, di M = 7,8, con 245.000 vittime; di Antiochia (Turchia, all’epoca Impero Bizantino) del 21 maggio 526, di Ms = 7,0, con 240.000 vittime; di Sumatra (Indonesia, Oceano Indiano) del 26 dicembre 2004, di M = 9,1-9,3, con 230.000 vittime; di Aleppo (Siria) dell’11 ottobre 1138, di magnitudo sconosciuta, con 230.000 vittime; di Haiti del 12 gennaio 2010, di M = 7,0, con almeno 230.000 vittime stimate [23]; di Shanxi (Cina) del 25 settembre 1303, di Ms = 8,0, con 200.000 vittime stimate; di Damghan (Iran) del 22 dicembre 856, di Ms = 7,9, con 200.000 vittime stimate; di Ardabil (Iran) del 2 marzo 893, di magnitudo sconosciuta, con 150.000 vittime stimate; di Aleppo (Siria) del 29 novembre 533, di magnitudo sconosciuta, con 125.000 vittime; di Messina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908, di Mw = 7,1, con 125.000 [24-26]; di Asgabat (Turkmenistan, all’epoca URSS), di M = 7,3, con 110.000 vittime; di Kanto (Giappone) del 1° settembre 1923, di M = 7,9, con 105.000 vittime.

Le Figg. 1-5 mostrano cinque esempi dei gravi danni causati da terremoti in Paesi altamente sismici.

Per quanto riguarda l’Italia [24-49], i terremoti più violenti, sono stati, ordinati per valore di magnitudo momento Mw decrescente, quelli [50]:

della Val di Noto (Sicilia) dell’11 gennaio 1693, di magnitudo momento stimata Mws = 7,31 [51-52]; dell’Italia Centro-Meridionale del 5 dicembre 1456, Mws = 7,3; della Calabria Centrale del 27 marzo 1638, di Mws = 7,1; del Sannio (Campania) del 5 giugno 1688, di Mws = 7,1; della Calabria Meridionale del 5 febbraio 1783, di Mws = 7,1 [53,54]; della Basilicata del 16 dicembre 1857, di Mws = 7,1; di Messina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908, di Mws = 7,1 [24-26]; della Calabria Centrale del 28 marzo 1783, di Mws = 7,0; di Avezzano o della Marsica (Abruzzo) del 13 gennaio 1915, di Mw = 7,0 [55-56]; della Calabria Centrale dell’8 settembre 1905, di Mw = 6,95; dell’Aquila del 14 gennaio 1703, di Mw = 6,92 [57]; della Maiella del 3 novembre 1706, di Mw = 6,84.

I terremoti italiani che hanno causato il maggior numero di vittime furono poi stati quelli [49]:

di Messina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908, di Mw = 7,1, con 100.000 vittime; della Val di Noto (Sicilia Orientale) dell’11 gennaio 1693, di Mws = 7,69 M, con 60.000 vittime; della Calabria Meridionale del 5 febbraio 1783, di Mws = 7,1, con 50.000 vittime; di Avezzano (Abruzzo) del 13 gennaio 1915, di Mw = 7,0, con 30.519 vittime; di Verona del 3 gennaio 1117, di M = 6,49, con 30.000 vittime; dell’Irpinia e del Sannio del 5 dicembre 1456, Mws = 6,96 Mw, con 30.000 vittime; di Catania del 4 febbraio 1169, Mws = 6,60, con 20.000 vittime; di Montemurro (Basilicata) del 16 dicembre 1857, di Mw = 6,96, 12.000 vittime; di Nicastro (oggi Lamezia Terme, Calabria) del 27 marzo 1638, di Mw = 7,00, con oltre 10.000 vittime; della Carinzia e del Friuli del 25 gennaio 1348, di Mws = 6,66, con 9.900 morti vittime.

Le Figg. 6 e 7 mostrano due esempi di danni causati da terremoti violenti in Italia.

Dagli elenchi prima riportati, si nota immediatamente che, a livello mondiale, la maggior parte dei terremoti che hanno causato più vittime non sono stati quelli più violenti: infatti, degli eventi riportati nel secondo elenco solo uno (quello di Sumatra del 26 dicembre 2004, di M = 9,1-9,3, con 230.000 vittime) compare pure nel primo elenco (M > 8,0). Inoltre, il primo elenco non contiene nessuno dei terremoti che hanno colpito l’Italia, neppure i più violenti. Nonostante ciò, il terremoto di Messina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908 risulta al 12° posto, a livello mondiale, per numero di vittime dovute all’evento. Tutto ciò è dovuto, oltre che, spesso, all’urbanizzazione maggiore nelle aree colpite dai terremoti che hanno provocato più vittime, alla vulnerabilità sismica dell’edificato in tali aree spesso maggiore: data la pericolosità sismica più bassa, in Italia, rispetto a quella di numerosi altri Paesi, ciò significa che vulnerabilità del nostro costruito è assai più alta di quella che caratterizza altri Paesi.

Urge, quindi, attivare urgentemente adeguate politiche di prevenzione sismica: non vogliamo più vedere immagini come quelle mostrate nelle Figg. 8 e 9.

