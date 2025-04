MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito pochi minuti fa l’arcipelago di Malta, dov’è stata distintamente avvertita dalla popolazione. La scossa è stata molto superficiale, con un ipocentro di appena 6km, e un risentimento sismico importante in tutto l’arcipelago maltese che è densamente popoloso. In alcune aree, la popolazione è scesa in strada per la paura.

La scossa s’è verificata esattamente alle ore 23:57 della notte. Fortunatamente non sono segnalati danni.

