Terremoto L’Aquila: la sentenza della Corte d’Appello ribalta tutto

La Corte d’Appello dell’Aquila ha riformato la sentenza di primo grado con cui il tribunale civile aquilano aveva sancito il concorso di Colpa del 30% per le vittime del crollo di via Campo di Fossa. La nuova sentenza, firmata dai giudici Silvia Rita Fabrizio, Alberto Iachini Bellisarii, Marco Bartoli, arriva a pochi giorni dal 16esimo anniversario della catastrofe. La sentenza di primo grado, firmata dal giudice Monica Croci, aveva suscitato clamore perché aveva appunto tagliato il risarcimento del 30% per i parenti delle vittime. Nell’ edificio realizzato negli anni sessanta in via Campo di Fossa persero la vita 24 persone.

