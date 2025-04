Terremoto Calabria: scossa a San Luca, in Aspromonte | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata in Calabria, più precisamente in Aspromonte, alle 19:24 di oggi, venerdì 4 aprile. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, e profondità di 67km. Non ci sono notizie di danni a persone o cose.

